أحد شوارع جربة حومة السوق يتزين بإنارة جميلة مستمدة من طريقة الصيد بالدرينة

وات -

تزين أحد شوارع مدينة جربة حومة السوق بإنارة جميلة استمدها أصحاب المبادرة من التراث الجربيمن تقنية للصيد التقليدي تعرف بالدرينة التي صبغوها بألوان مختلفة فأضفت على الإنارة رونقا خاصا وأضفت على شارع "محمدبدرة" جمالية كبرى وروحا جديدةانطلقت الفكرة من محل حلاق اقترحها على جيرانه في العمل بذلك الشارع فرحبوا بها وجاد كل بما استطاع من المال ثم اتصلواببلدية حومة السوق التي منحتهم موافقتها وكان التجسيم واقعا ربطوا الأسلاك الكهربائية وعلقوا الفوانيس احتفالا بشهر رمضانفأناروا الشارع وخلقوا جمالية وحيوية به جعلوا منه مزارا فاثبتوا حاجة النفسية في مثل ضائقة كورونا الى التجديد والى الجمالحسب حسام الباروني صاحب الفكرةوتعتبر هذه المبادرة واحدة من أعمال مختلفة أخرى تزينت بها شوارع حومة السوق في مناسبات ماضية سواء بالمظلات اوالمطريات او بالجداريات التي حولت أماكنها الى تحف أو معرض في الهواء الطلق يقصده الكثيرون لالتقاط صور تذكارية بهقال حسام أن الأفكار كثيرة وفي التراث ما يكفي لتزيين كامل جزيرة جربة ورسم البهجة على النفوس وإزاحة غمة جائحةأرهقت الجميع بدنيا ونفسيا.