أحد شوارع جربة حومة السوق يتزين بإنارة جميلة مستمدة من طريقة الصيد بالدرينة

وات - تزين أحد شوارع مدينة جربة حومة السوق بإنارة جميلة استمدها أصحاب المبادرة من التراث الجربي
من تقنية للصيد التقليدي تعرف بالدرينة التي صبغوها بألوان مختلفة فأضفت على الإنارة رونقا خاصا وأضفت على شارع "محمد
بدرة" جمالية كبرى وروحا جديدة
انطلقت الفكرة من محل حلاق اقترحها على جيرانه في العمل بذلك الشارع فرحبوا بها وجاد كل بما استطاع من المال ثم اتصلوا
ببلدية حومة السوق التي منحتهم موافقتها وكان التجسيم واقعا ربطوا الأسلاك الكهربائية وعلقوا الفوانيس احتفالا بشهر رمضان
فأناروا الشارع وخلقوا جمالية وحيوية به جعلوا منه مزارا فاثبتوا حاجة النفسية في مثل ضائقة كورونا الى التجديد والى الجمال
حسب حسام الباروني صاحب الفكرة
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أعمال مختلفة أخرى تزينت بها شوارع حومة السوق في مناسبات ماضية سواء بالمظلات او
المطريات او بالجداريات التي حولت أماكنها الى تحف أو معرض في الهواء الطلق يقصده الكثيرون لالتقاط صور تذكارية به
قال حسام أن الأفكار كثيرة وفي التراث ما يكفي لتزيين كامل جزيرة جربة ورسم البهجة على النفوس وإزاحة غمة جائحة
أرهقت الجميع بدنيا ونفسيا.
من تقنية للصيد التقليدي تعرف بالدرينة التي صبغوها بألوان مختلفة فأضفت على الإنارة رونقا خاصا وأضفت على شارع "محمد
بدرة" جمالية كبرى وروحا جديدة
انطلقت الفكرة من محل حلاق اقترحها على جيرانه في العمل بذلك الشارع فرحبوا بها وجاد كل بما استطاع من المال ثم اتصلوا
ببلدية حومة السوق التي منحتهم موافقتها وكان التجسيم واقعا ربطوا الأسلاك الكهربائية وعلقوا الفوانيس احتفالا بشهر رمضان
فأناروا الشارع وخلقوا جمالية وحيوية به جعلوا منه مزارا فاثبتوا حاجة النفسية في مثل ضائقة كورونا الى التجديد والى الجمال
حسب حسام الباروني صاحب الفكرة
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أعمال مختلفة أخرى تزينت بها شوارع حومة السوق في مناسبات ماضية سواء بالمظلات او
المطريات او بالجداريات التي حولت أماكنها الى تحف أو معرض في الهواء الطلق يقصده الكثيرون لالتقاط صور تذكارية به
قال حسام أن الأفكار كثيرة وفي التراث ما يكفي لتزيين كامل جزيرة جربة ورسم البهجة على النفوس وإزاحة غمة جائحة
أرهقت الجميع بدنيا ونفسيا.
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