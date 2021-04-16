قفصة: تهيئة وترميم كنيسة وتحويلها إلى معهد موسيقى بمعتمدية المتلوي

وات -

قامت بلدية المتلوي بتهيئة وترميم كنيسة مهملة وتحويلها إلى معهد للموسيقى وذلك في اطار برنامج مشروع تحسين التصرف في الممتلكات والتراث المادي البلدي الذي تنفذه الجامعة العامة للبلديات التونسية بالتعاون الفني مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.وافادت المكلفة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية ببلدية المتلوي سهام ديناري، ان مشروع تثمين الكنيسة القديمة بالحي الاوروبي وترميمها ببلدية المتلوي وتحويلها إلى معهد للموسيقى يهدف إلى دعم وتمكين البلديات من مزيد احكام التصرف لتوظيف المعالم التاريخية لفائدة المصلحة العامة مشيرة ان الكنيسة كانت في السابق مهملة وغير مستغلة.واضافت سهام ديناري لوات، ان كلفة تهيئة وترميم الكنيسة قدرت بحوالي 100 الف دينار مشيرة إلى ان البلدية شاركت في هذا المشروع ضمن 56 بلدية من مختلف ولايات الجمهورية وحظيت بقبول طلبها لترميم هذا المعلم التاريخي واستغلاله كمعهد موسيقى.واشارت سهام ديناري إلى ان مشروع تحويل الكنيسة إلى معهد للموسيقى يعد مكسبا لمتساكني المنطقة البلدية لاحتواء الشباب وصقل مواهبهم مضيفة ان هذا المشروع هو فرصة لاضفاء حركية ثقافية ورافد تنموي لاستقطاب الزوار.