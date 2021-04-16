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الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى لمجموعة الصعود

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 15:10 قراءة: 0 د, 25 ث
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى من مرحلة الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
السبت 17 افريل
المجموعة الاولى
في المنزه - س 13 و30

قوافل قفصة - امل جربة عامر شوشان
في اريانة - س 13 و30
نادي اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف الصادق السالمي
الاحد 18 افريل
المجموعة الثانية
في سليمان - س 13 و30
مستقبل قابس - امل حمام سوسة نعيم حسني
في حمام الانف - س 13 و30
الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي امير لوصيف



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