الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى لمجموعة الصعود

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الاولى من مرحلة الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:السبت 17 افريلالمجموعة الاولىفي المنزه - س 13 و30قوافل قفصة - امل جربة عامر شوشانفي اريانة - س 13 و30نادي اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف الصادق السالميالاحد 18 افريلالمجموعة الثانيةفي سليمان - س 13 و30مستقبل قابس - امل حمام سوسة نعيم حسنيفي حمام الانف - س 13 و30الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي امير لوصيف