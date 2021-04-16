بنزرت: انقلاب سيارة تنقل عاملات فلاحيات بمنطقة تسكراية يتسبب فى اصابة 30 عاملة باصابات متفاوتة

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جد فجر اليوم الجمعة حادث انقلاب سيارة تنقل عاملات فلاحيات بمنطقة الشفايفية من عمادة تسكراية طريق سجنان من ولاية بنزرت، اسفر عن اصابة 30 عاملة باصابات متفاوتة الخطورة دون تسجيل اية حالة وفاة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي (وات)وبين ذات المصدر انه تم توجيه احدى العاملات الى مستشفى ماطر، و4 عاملات لمستشفى منزل بورقيبة و25 عاملة لمستشفى بنزرت، لتلقي الاسعافات اللازمة، ووصف حالتهن الصحية بال"مستقرة"، واشار الى ان سبب الحادث انفلاق العجلة الخلفية اليمنى للسيارة، الامر الذي تسبب في انحراف وانقلاب السيارة.يشار الى ان رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر كان زار صباح اليوم المصابات بمستشفى بنزرت واوصى بتقديم كل الخدمات الصحية اللازمة لفائدة العاملات، وتولت المصالح الامنية من جهتها فتح بحث في الحادث .