الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تؤمن سفرتين من العاصمة في اتجاه الرياض بداية من الثامنة مساء

اعلنت الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة ، الاربعاء، انها ستؤمن، بعد الافطار، سفرتين بين محطة تونس والرياض تنطلق الاولى على الساعة الثامنة والثانية على الساعة التاسعة مساء .واضافت الشركة في بلاغ لها، انها ستقوم في المقابل بتسيير رحلتين من محطة الرياض نحو محطة تونس ستنطلقان على الساعة الثامنة والساعة التاسعة مساء .يشار الى ان حظر الجولان التي اتخذته الحكومة في اطار الاجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد -19 يبدأ من الساعة العاشرة ليلا ويتواصل الى الخامسة صباحا .