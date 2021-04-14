الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تؤمن سفرتين من العاصمة في اتجاه الرياض بداية من الثامنة مساء

اعلنت الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة ، الاربعاء، انها ستؤمن، بعد الافطار، سفرتين بين محطة تونس والرياض تنطلق الاولى على الساعة الثامنة والثانية على الساعة التاسعة مساء .
واضافت الشركة في بلاغ لها، انها ستقوم في المقابل بتسيير رحلتين من محطة الرياض نحو محطة تونس ستنطلقان على الساعة الثامنة والساعة التاسعة مساء .
يشار الى ان حظر الجولان التي اتخذته الحكومة في اطار الاجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد -19 يبدأ من الساعة العاشرة ليلا ويتواصل الى الخامسة صباحا .
واضافت الشركة في بلاغ لها، انها ستقوم في المقابل بتسيير رحلتين من محطة الرياض نحو محطة تونس ستنطلقان على الساعة الثامنة والساعة التاسعة مساء .
يشار الى ان حظر الجولان التي اتخذته الحكومة في اطار الاجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد -19 يبدأ من الساعة العاشرة ليلا ويتواصل الى الخامسة صباحا .
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