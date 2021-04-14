الهاشمي الوزير: امكانية تلافي استثناء الاطفال من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في حال ثبوت نجاعة وسلامة التجارب السريرية للتلقيح حول العالم

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يستثنى حاليا الأطفال ممن هم سنهم دون 18 سنة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الا أنه في حال أثبتت التجارب السريرية حول العالم نجاعتها وسلامتها لهذه الفئة العمرية فانه توجد امكانية لادراجهم ضمن أولويات التلقيح وفق ما أفاد به رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الهاشمي الوزيروأوضح هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، أنه توجد امكانية لادراج الأطفال لاسيما من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح وذلك في صورة ثبوت نجاح التجارب وحصول المخابر المصنعة للقاحات على رخص ترويج في الاسواقوذكر أن التجارب السريرية المجراة للتلقيح ضد كورونا في مرحلتها الثالثة لم تختبر الاطفال، مشيرا الى أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضمن أولوياتها تستثني كذلك النساء الحواملوأكد هاشمي الوزير أن تونس تواكب التطورات العلمية والنشريات حول فيروس كورونا، مشددا على حرصها على سلامة الملقحين من أي مضاعفات جانبية لاسيما الاشخاص الذين لم تثبت التجارب السريرية نجاعة وسلامة التلاقيح في شأنهميشار الى أن أولويات الحصول على التلقيح تتمثل حسب الترتيب في الاشخاص الذين يفوق سنهم 75 سنة ومهنيي الصحة الذين يتعاملون مع مرضى الكوفيد يوميا والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 سنة و باقي مهنيي الصحة والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة والحاملين لأمراض مزمنة ومهنيي المصالح الأساسية والاشخاص الذين يعيشون أو يعملون مع شخص معرض للخطر ومهنيي الخدمات الأخرى والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة دون أمراض مزمنةيذكر أنه منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس الماضي وقع تطعيم 166093 شخصا الى حدود يومالاثنين 12 أفريل الجاري.