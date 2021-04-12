رئيس الحكومة يدشن المستشفى الميداني بالقيروان ويقر بوجود نقص في التجهيزات والاطارات الطبية بالجهة

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دشن رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاثنين بالقيروان، المستشفى الميداني الذي تم تركيزه بالقاعة الرياضية المغطاة "حمدة العواني"، بطاقة استيعاب تبلغ 40 سرير مجهز بالاكسيجين.وأقر مشيشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمناسبة، بوجود نقص كبير في الاطار الطبي والتجهيزات بالمؤسسات الاستشفائية في ولاية القيروان، مقابل الارتفاع المسجل في حالات العدوى بفيروس كورونا، مشيرا الى انه سيتم توفير التجهيزات اللازمة في أقرب وقت ممكن، وخاصة تجهيز المستشفى الميداني بسريري انعاش.كما أكد العمل على توفير الاطار الطبي وشبه الطبي اللازم بالجهة والترفيع في عددهم، معتبرا انه رغم القيام بعمليتي انتداب استثنائيتين هذا العام للاطارات شبه الطبية إلا ان عددها يبقى غير كاف.وشدد رئيس الحكومة على مزيد بذل الجهود على مستوى التوقي من فيروس كورونا والتركيز على اجراءات التباعد وتطبيق الحماية الذاتية، معتبرا ان المسؤولية جماعية ومواطنية للحد من تفشي الفيروس خلال الموجة الثالثة.يشار الى ان المستشفى الميداني بالقيروان الذي انطلقت أشغال تهيئته منذ شهر نوفمبر 2020 تم تركيزه بالقاعة الرياضية المغطاة "حمدة العواني" بعد اعتراض عدد من الاهالي على احداثه بالقاعة المغطاة "عزيز ميلاد". وقد شهدت اشغال تهيئة المستشفى جملة من التعطيلات التي حالت دون انطلاق نشاطه في شهر ديسمبر المنقضي للتكفل بمرضى كوفيد 19.