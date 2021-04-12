الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 12 أفريل 2021

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القصرين: الوضع الوبائي الحالي بالجهة "خطير جدا" وطاقة استيعاب المستشفيات تبلغ أقصاها

قابس-كوفيد 19: تسجيل 5 وفيات و70 إصابة جديدة

القصرين: تسجيل إرتفاع في نسق الإصابات بالوباء في الوسط المدرسي (المندوب الجهوي للتربية)

سيدي بوزيد : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و32 حالة شفاء

صفاقس: ارتفاع لافت في مؤشرات الإيواء الطبي للمصابين توازيا مع تصاعد وتيرة انتشار الوباء

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 3 وفيات و128 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ48 ساعة الأخيرة

نابل: رصد 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الحالات النشيطة الى 881 حالة

توزر: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعدد المتحصلين على التطعيم ضد الفيروس وصل الى 1478 شخصا

وصف كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بولاية القصرين منصف المحمدي، الوضع الوبائي الحالي بالجهة المترتب عن وباء "كورونا" المستجد ب"الخطير والخطير جدا"، لاسيما بمدينة القصرين التي تضم كل من معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور ومعتمديات سبيطلة وسبيبة وتالة وفوسانة وماجل بلعباس حاسي الفريد وفريانة (10 معتمديات من 13 معتمدية بالجهة).وذكر المحمدي في تصريح ل(وات) أن الجهة تشهد حاليا ارتفاعا في عدد الحالات المصابة بوباء "كورونا" وفي عدد الوفيات مع ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية التي قال بأن نسبتها بلغت في الآونة الأخيرة 40 بالمائة، مضيفا أن نسبة إمتلاء أسرة الأكسجين بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية بلغت طاقتها القصوى مع إرتفاع طاقة إستيعاب العناية المركزة بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بالقصرين (بلغت 90 بالمائة).وبين في هذا الإطار أن كل المؤشرات المذكورة تظهر مدى خطورة الوضعية الوبائية بالولاية ، مؤكدا أن ذلك يتطلب مجهودا إضافيا وحرصا كبيرا من كافة الموطنين في ما يتعلق بالإلتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي والتقيد بقواعد حفظ الصحة لكسر حلقات العدوى والحدّ من تفشي المرض إلى جانب التسجيل في منظومة التلاقيح بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر الفيروس .ولفت المحمدي إلى أن العدد الجملي لضحايا وباء "كورونا" بالجهة، بلغ منذ بدء موجته الثانية إلى حدود يوم السبت المنقضي، آخر تحيين، 289 حالة حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 7905 اصاباتوبين من جهة اخرى ان العدد الجملي للأشخاص الذين تلقوا التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" بلغ منذ إنطلاق الحملة في 13 مارس المنقضي بالمركز الجهوي للتلاقيح بالحي الأولمبي بالقصرين المدينة والى حدود كامل يوم أمس، 3200 شخص بين إطارات طبية وشبه طبية ومسنينواعتبر ان عدد الذين تم تلقيحهم "ضعيف جدا"، مرجحا أن يكون بعد مركز التلاقيح عن المناطق الريفية سببا في ضعف الإقبال على التلاقيح، واكد الحرص على فتح مركز ثان للتلاقيح في معتمدية سبيطلة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتقريبه من متساكني المناطق البعيدة عن مدينة القصرين.سجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 70 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 336 وفاة، وعدد الإصابات إلى 10 آلاف و910 إصابات، منها 9991 حالة شفاء، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وأضاف حمدي، في تصريح لـ"وات"، أن الإصابات الـ 70 الجديدة تأكدت بعد صدور نتائج 167 عيّنة مشتبه في إصابة أصحابها بالوباء، وتتوزع إلى 19 اصابة بالحامة، و15 اصابة بمارث، و12 اصابة بمطماطة الجديدة، و11 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بقابس المدينة، واصابة واحدة بكل من غنوش، وقابس الغربية، والمطوية.وأضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ حاليا بالجهة 914 حالة من بينها 260 حالة بمارث، و243 حالة بقابس الجنوبية، و135 حالة بالحامة، و116 حالة بقابس المدينة.سجلت المصالح التربوية بالقصرين خلال الأسبوع المنقضي تسارعا وإرتفاعا في نسق الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة مما تطلب تشديد الإجراءات الوقائية بإعتبارها السبيل الوحيد للتوقي من مخاطر الوباء، وفق ما أفاد به، اليوم الإثنين، المندوب الجهوي للتربية، منصف القاسمي.وذكر القاسمي، في تصريح لـ"وات"، أنه تم دعم كافة المؤسسات التربوية بالمواد اللازمة للتنظيف والتعقيم إلى جانب التقليص قدر المستطاع من عدد الزائرين لمقر مندوبية التربية بإعتماد الخدمات الإلكترونية لضمان التباعد الجسدي مع التعقيم الدوري للمقر لتجنب الإصابة بالفيروس.وبخصوص الحالات المؤكدة المكتشفة في الوسط المدرسي وبمقر مندوبية التربية، بيّن ذات المصدر، أنه تم في بداية الأسبوع الفارط رصد 7 إصابات مؤكدة بمقر المندوبية وتم إخضاع 70 عون إداري للتحاليل للتثبت إن كانت قد انتقلت إليهم العدوى من عدمه علما بأن التحاليل لم تصدر بعد، .وأضاف أنه تم رصد 12 إصابة مؤكدة في صفوف تلاميذ معهد حاسي الفريد وإصابة إطار تربوي، ما أفضى إلى غلق المعهد منذ الإربعاء المنقضي إلى حدود يوم أمس لتعقيمه وإخضاع المصابين المخالطين لهم لتراتيب الحجر الصحي، مع تسجيل 6 إصابات في صفوف تلاميذ قسم رابعة علوم تجريبية بمعهد " التفوق" الخاص بالقصرين المدينة.وأكد القاسمي، بالمناسبة، أن الوضع الوبائي الحالي بجهة القصرين خطير مما يتطلب من كافة المواطنين بدون إستثناء مزيدا من الحذر واليقظة والتحلي بالمسؤولية والإلتزام قدر المستطاع بالإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم والمحيطين بهم من خطر العدوى بالوباء.وبيّن أن العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" في الوسط المدرسي بالجهة يبلغ حاليا 376 إصابة، مرجحا في المقابل أن يكون هذا العدد غير دقيق بإعتبار أنه لم تصل بشأن بعض الإصابات العرضية إعلامات للمصالح المعنية بالمندوبية، رغم أن المعنيين يخضعون للحجر الصحي الذاتي بعد تأكد إصابتهم بالوباء.سجّلت اليوم الاثنين ولاية سيدي بوزيد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و32 حالة شفاء حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد تصريح لــ(وات).ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 6257 حالة منها 5146 حالة شفاء و216 حالة وفاة.وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (6 إصابات) وسيدي علي بن عون (4 إصابات) وإصابة وحيدة بمعتمديات سيدي بوزيد الشرقية وجلمة والرقاب.ترجمت الإحصائيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الاثنين ارتفاعا لافتا في مؤشرات الإيواء الطبي للمصابين توازيا مع التصاعد المسجل في وتيرة انتشار الوباء في الأيام الماضية في الجهة.وارتفع عدد المصابين المقيمين في أقسام العناية المركزة بالوحدات الاستشفائية ولا سيما المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني إلى 34 مصابا، بعد أن كانت في حدود 27 مصابا قبل يومين، كما ارتفع عدد المقيمين بأقسام "كوفيد +" إلى 170 مصابا وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 91 مصابا.وعرفت الجهة خلال ال24 ساعة الماضية 6 وفيات جديدة بما رفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة إلى حد الآن إلى 741 وفاة ورصدت 101 إصابة جديدة (على مجموع 304 تحاليل) بنسبة إيجابية مرتفعة ناهزت ال33 بالمائة وارتفعت بذلك الحالات الإيجابية المسجلة إلى 27451 حالة مكتشفة من أكثر من 100 ألف تحليل.في المقابل، سجلت في الإحصاء الأخير لمؤشرات الحالة الوبائية 128 حالة شفاء جديدة بما رفع العدد الجملي لحالات التعافي إلى أقل من 24 ألف مصاب بقليل.سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالتي وفاة بمعتمديتي الساحلين والمكنين، و40 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع المجموع إلى 429 حالة وفاة و16 ألفا و186 إصابة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت يوم امس الاحدوتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 8 إصابات جديدة بالساحلين، و8 إصابات بالبقالطة، و7 إصابات ببنبلة، و6 إصابات بزرمدين، و5 إصابات بالمنستير، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بالمكنين.وتطور مجموع الحالات النشطة إلى 1113 حالة في حين سجلت الجهة 25 حالة تعافي جديدة من مجموع 14 ألفا و644 حالة شفاء منذ بداية جائحة "كورونا" في مارس 2020.وتقيم 106 حالات بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بولاية المنستير من بينها 60 حالة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و24 حالة بالمستشفي الجهوي د. محمد بن صالح، و12 حالة بالمستشفي الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال، و7 حالات بالمستشفي المحلي بجمال، و3 حالات بوحدة "الكوفيد" بالمستشفي المحلي بطبلبة و15 حالة في مصحات خاصةوتعدّ الجهة 161 سرير "كوفيد" بلغت نسبة اشغالها 65 فاصل 8 في المائة في الوقت الذي سجل فيه قسم الإنعاش بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي يعد 15 سرير إنعاش نسبة اشغال بلغت 93 فاصل 8 في المائة.وشهدت الجهة إجراء 64 ألفا و821 اختبارا لتقصي فيروس "كورونا" المستجد، منها 26 في المائة اختبارات إيجابية حسب ذات الحصيلة.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ48 ساعة الماضية، 3 وفيات بسبب فيروس "كورونا"، و128 إصابة محلية جديدة، ليتطور إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 425 حالة وفاة، والإصابات إلى 11 ألفا و63 إصابة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتوزعت الاصابات الجديدة المسجلة في اليومين الاخيرين، الى 36 اصابة بحومة السوق، و32 بجرجيس، و29 ببن قردان، و16 بميدون، و7 بمدنين الجنوبية، و6 بمدنين الشمالية، وإصابتين بأجيم، فيما لم تسجل معتمديتي بني خداش وسيدي مخلوف ليومين متتالين أية إصابة.في المقابل، تطور اجمالي حالات الشفاء الى 9614 حالة، بعد تعافي 54 حالة شفاء بحومة السوق، و48 بمدنين الجنوبية، و40 بجرجيس، و33 بكل من ميدون وبن قردان، و21 بكل من سيدي مخلوف ومدنين الشمالية، و6 حالات شفاء ببني خداش.وتواصل الفرق الصحية بالجهة عمليات المسح التي تستهدف 20 عائلة بكل معتمدية، لتشمل العملية اليوم معتمدية بن قردان بعد الانتهاء من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس، للتقصي حول مناعة الفئات التي شملها المسح.وأسفرت، من جهة اخرى، حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بالمركزين الجهويين للتلقيح بكل من جربة ومدنين، عن تطعيم 7472 شخصا بين كبار السن ومهنيي الصحة، منها 507 عملية تطعيم تم القيام بها يوم أمس الأحد، مقابل 703 يوم السبت الفارط.ارتفع عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس "كورونا" بولاية نابل، إلى غاية أمس الاحد، الى 881 حالة وذلك بعد رصد 97 إصابة محلية جديدة بالفيروس، إثر القيام بـ482 تحليلا مخبريا، وفق ما ورد بالتقرير الدوري الصادر عن الادارة الجهوية للصحة.وسجّل عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة للمصابين بالفيروس بدوره، ارتفاعا ليبلغ 59 حالة إيواء، وفق ذات التقرير.وارتفع مجموع الوفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ بداية الجائحة، الى 543 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة يوم السبت الفارط، تم التبليغ عنهما يوم الامس الاحد. وتعود حالة الوفاة الاولى لرجل اصيل معتمدية تاكلسة ويبلغ من العمر 78 سنة، في حين تعود حالة الوفاة الثانية لرجل سبعيني اصيل معتمدية الحمامات.في المقابل، تم خلال الـ24 ساعة الاخيرة، رفع العزل الصحي عن حالتين بعد أن تجاوزا مرحلة نقل العدوى، ليرتفع مجموع الحالات المتعافية إلى 15866 حالة من مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة والبالغة 17281 إصابة.تلقت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتور مساء امس الاحد نتائج 55 تحليلا مخبريا، كشفت عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء الى 7521 إصابة، شفي من بينهم 7098 شخصا، ولا تزال 323 حالة نشيطة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).واشار براني الى استقرار في عدد الوفيات في حدود 110 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مقابل ارتفاع حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات حيث تم إيواء 29 مريضا منهم 4 في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر من جملة 05 أسرة يضمها القسم، و12 مريضا يقيم في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و10 مرضى في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش، و3 مرضى يقيمون في قسم "كوفيد" بالمستشفى الجهوي بنفطة.وفي ذات السياق تلقى حتى الآن 1478 شخصا التطعيم ضد "كوفيد 19" منهم 83 تلقوا الجرعة الثانية، وفق ذات المصدر، الذي أكد أن أكثر من 90 بالمائة من الإطار الطبي في الجهة تلقوا التطعيم أما النسبة المتبقية فسيتم تطعيمهم لاحقا نظرا لإصابتهم بالفيروس في الفترة الماضية.