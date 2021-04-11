استعدادا لبطولة امم افريقيا -المنتخب التونسي للكبريات في تربص اعدادي بمشاركة اللاعبات المحترفات في الخارج

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يدخل المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات بداية من اليوم الاحد الى غاية يوم الخميس في تربص بمشاركة اللاعبات المحترفات في الخارج استعدادا لبطولة امم افريقيا المقرر بالكامرون من 8 الى 18 جوان القادم والمؤهلة لبطولة العالم التي ستقام باسبانيا من 2 الى 19 ديسمبر 2021.وفيما يلي قائمة اللاعبات المدعوات للمشاركة في هذا التربص:حارسات المرمى: فادية العمراني (النادي الإفريقي) – أميمة قدورة (حمائم منوبة) – رؤى مقدم (المنزه الرياضي)جناح أيسر: بثينة عميش (الزهراء لكرة اليد) – فاطمة البوري (النادي الإفريقي)ظهير أيسر: مروى الذوادي (الزهراء لكرة اليد) – تهاني عمار (النادي النسائي بالمكنين) – سوار بن عبد الله (الجمعية النسائية بطبلبة) – شيماء الجويني ( برجوركا الفرنسي)لاعبات دائرة: منى الجليزي ( سلوبوزيا الروماني ) – راقية الرزقي (سال سور بال الفرنسي ) – مريم قمر (أمل الرجيش)منسقات: اية المصري (الجمعية النسائية بالمهدية) – سمية بالحاج (أمل الرجيش) – فدوى عويج (الزهراء لكرة اليد)ظهير أيمن: سعيدة رجب (النادي الإفريقي) – أميمة دردور ( هافر الفرنسي) – ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل) – أمل الحمروني ( لاروش سور يون فوندي)جناح أيمن: اية بن عبد الله (النادي الإفريقي) – فاطمة صفر ( لازول فولكس اون فولان الفرنسي)ولم تتمكن كل من المنسقة سندس حشانة لاعبة الأهلي المصري، الظهير الأيمن نسرين دولة لاعبة لوبزان الفرنسي والحارسة بسمة صفر لاعبة نادي بومرداس الجزائري من الالتحاق بتربص المنتخب نظرا للالتزمات الهامة مع فرقها في هذه الفترة.ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول لبطولة امم افريقيا في المجموعة الاولى الى جانب كل من السينغال وغينيا ومدغشقر فيما ضمت المجموعة الثانية كل من الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، نيجريا وكينيا والمجموعة الثالثة كل من أنغولا، الكونغو، الجزائر والرأس الأخضر. ويترشح الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة لأفضل فريقين سيحتلاّن المركز الثالث.يوم 9 جوان – الساعة 16:00: تونس – غينيايوم 11 جوان – الساعة 12:00: تونس – مدغشقريوم 13 جوان – الساعة 16:00: تونس – السينغالالدور ربع النهائي: يوم 15 جوانالدور نصف النهائي: يوم 16 جوانمقابلات ترتيبية: يوم 17 جوانالدور النهائي والمقابلة الترتيبية للمركز 3و4: يوم 18 جوان