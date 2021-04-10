المشيشي: إحداث صندوق لجمع التبرعات لفائدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19

كشف رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم السبت، عن إحداث صندوق لجمع التبرعات لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19، وذلك في تصريح إعلامي عقب اشرافه على ندوة الولاة وجلسة استثنائية مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكد مشيشي العمل على وضع الآليات اللازمة لضمان شفافية عملية جمع التبرعات وتوزيعها في اطار هذا الصندوق، داعيا التونسيين إلى الانخراط في مجهود التضامن الاجتماعي لمساعدة الفئات التي تضررت أنشطتها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وخاصة ممن يواصلون التمتع بأجورهم وامتيازاتهم.ومن جهته قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إن هذا الصندوق سيتم إحداثه خلال الأيام القليلة المقبلة، وإن التصرف في موارده سيكون في كنف الشفافية، كاشفا أن جميع أعضاء الحكومة سيتبرعون بنصف اجورهم لشهر أفريل الجاري لفائدة الصندوق.