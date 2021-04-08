كوفيد 19: تونس تسند رخصة الاستخدام لللقاح الأمريكي "جونسن اند جونسن" ذي الجرعة الواحدة

وات -

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي، عن إسناد تونس اليوم الخميس، رخصة الاستخدام للقاح "جونسن اند جونسن" الأمريكي المضاد لكوفيد 19.وقال الوزير في تصريح اعلامي على هامش موكب بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى لتسلم مستشفيين ميدانيين في اطار هبة أمريكية، أن تونس أمضت اليوم على الترخيص لاستعمال لقاح "جونسن اند جونسن"، مؤكدا ان خاصية هذا اللقاح انه يتطلب جرعة واحدة مما سيمكن من التسريع في نسق حملة التلقيح الوطنية، حسب تقديره.وأفاد فوزي مهدي، أن تونس ستتلقى قرابة 1,5 مليون جرعة من لقاح "جونسن اند جونسن" الأمريكي في إطار المبادرة الإفريقية لتوفير اللقاح، مضيفا انه تحادث مع السفير الأمريكي بتونس حول إمكانية اقتناء تونس لكميات إضافية من تلقيح "جونسن اند جونسن".وكانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت يوم 11 مارس المنقضي على استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح رابع لقاح يحصل على الموافقة داخل الاتحاد الأوروبي.