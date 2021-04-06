الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتحصل على أعلى نسبة في التفاعل مع منخرطيه سنة 2019 حسب مؤسسة الموفق الإداري

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- تحصل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على أعلى نسبة في التفاعل مع منخرطيه سنة 2019 حسب مؤسسة الموفق الإداري، بنسبة تبلغ 99,7 % تليه وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 93 % ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 92 % ثم بلدية قليبية بنسبة 83 % وأخيرا ولاية تونس بنسبة 68 %.وتولت مؤسسة الموفق الإداري صباح اليوم الثلاثاء بمقر جامعة تونس للتعلم مدى الحياة بالعاصمة، تكريم المؤسسات التي تجاوبت بصفة ناجعة مع مصالح الموفق الإداري لمعالجة الملفات وإنصاف أصحابها وذلك على إثر التقرير السنوي لسنة 2019 ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وتسلم هذا التكريم الذي أشرف عليه الموفق الإداري عبد الستار بن موسى كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي والمدير العام المساعد للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، محمد بلعربي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.كما تم بالمناسبة تكريم كل الإدارات المنسقة مع مصالح الموفق الإداري والذي شمل مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية.وتعمل مصالح مكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة على قبول المواطنين وتقبل عرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها وإرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المتعلقة بإسداء مختلف الخدمات وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو المهاتفة، وتجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والمواطن الرقيب والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها.وحضر حفل التكريم والي تونس وشيخة مدينة تونس ورئيسة بلدية قليبية وعدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي وممثلون عن مؤسسة الموفق الإداري.