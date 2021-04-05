وزير التربية: الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها في انتظار صدور توصيات جديدة حول تطور الوضع الوبائي

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شدد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الاثنين بالمهدية، على أن جميع الامتحانات الوطنية ستجرى في مواعيدها وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير الظروف الملائمة لذلك".وأوضح الوزير، الذي أدى زيارة إلى بعض المؤسسات التربوية بالجهة، أنه "لا يمكن التكهن بمستقبل وباء فيروس كورونا ومدى تطوره وهو ما يلزمنا بالبقاء على تواصل مع توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد 19".ولفت السلاوتي، في تصريح إعلامي، أن الزيارة الى ولاية المهدية، تندرج ضمن الاطلاع عن كثب على وضعية المؤسسات التربوية وبنيتها التحتية في الجهة ملاحظا أن قسما كبيرا منها مهترئ.وبين عضو الحكومة أنه سيجري النظر في مشاكل هذه المؤسسات وطرق العناية بها وتهيئتها من جديدة لتوفر الظروف الطبيعية اللازمة لاستقبال التلاميذ.وأشار، من جهة أخرى، أن "رئيس الحكومة سيدشن، غدا الثلاثاء" مدرسة الفرصة الثانية التي ستمكن في مرحلة أولى نحو 1000 تلميذ منقطع عن الدراسة من العودة إلى التعليم.وقال، في هذا الصدد، أن "الفرصة الثانية" ستمكن جزءا من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والذين يتراوح عددهم بين 90 و100 ألف تلميذ في كامل البلاد، من مساعدة لإعادة تأهيلهم وتوجيههم إما نحو التكوين المهني أو بعث مشاريع خاصة.وأكد السلاوتي، تعليقا على الاضراب المنتظر في التعليم الأساسي، أن "وضع المالية العمومية لا يسمح بإقرار زيادات لفائدة المعلمين" مبديا تفهمه للوضع المادي لهذه الفئة من المدرسين.وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قد أقرت اضرابا بكامل تراب الجمهورية يومي 6 و7 أفريل الجاري.وشملت زيارة الوزير كلا من المعهد الثانوي بالسواسي والمدرسة الابتدائية "البصرة" بشربان ومدرسة "العيايطة" ومعهد "ساقية الخادم" بسيدي علوان بالإضافة إلى المعهد الثانوي ابن رشد بالشابة والمعهد النموذجي بالمهدية.وتشتمل المؤسسات التربوية بجهة المهدية على 194 مدرسة ابتدائية عمومية (عدد التلاميذ 53960) و41 معهدا إعداديا و22 ثانويا.