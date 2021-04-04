مكتب تنفيذي جديد لاتحاد القضاة الإداريين برئاسة القاضية رفقة الكمباركي

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أسفرت أشغال المؤتمر الانتخابي الخامس لاتحاد القضاة الإداريين، التي انتظمت اليوم الأحد، عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد تترأسه القاضية رفقة المباركي.وتضمنت تركيبة المكتب الجديد، وفق ما صرحت به رفقة المباركي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، 5 أعضاء، منهم 4 نساء.رفقة المباركي: رئيسة وناطقة باسم الاتحادعلي قبادو: كاتب عامسندس السهيلي: أمينة مالسيرين الشاوش: عضو مكلف بالتنظيم والعلاقات الخارجيةسندة لحمر: عضو مكلف بالإعلاموستخلف رفقة المباركي، القاضي الاداري وليد الهلالي الذي ترأس الاتحاد منذ ماي 2016.