مكتب تنفيذي جديد لاتحاد القضاة الإداريين برئاسة القاضية رفقة الكمباركي

وات - أسفرت أشغال المؤتمر الانتخابي الخامس لاتحاد القضاة الإداريين، التي انتظمت اليوم الأحد، عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد تترأسه القاضية رفقة المباركي.
وتضمنت تركيبة المكتب الجديد، وفق ما صرحت به رفقة المباركي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، 5 أعضاء، منهم 4 نساء.
ويتركب المكتب الجديد لاتحاد القضاة الاداريين، بعد الانتهاء من عملية توزيع المهام من:
رفقة المباركي: رئيسة وناطقة باسم الاتحاد
علي قبادو: كاتب عام
سندس السهيلي: أمينة مال
سيرين الشاوش: عضو مكلف بالتنظيم والعلاقات الخارجية
سندة لحمر: عضو مكلف بالإعلام
وستخلف رفقة المباركي، القاضي الاداري وليد الهلالي الذي ترأس الاتحاد منذ ماي 2016.
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وتضمنت تركيبة المكتب الجديد، وفق ما صرحت به رفقة المباركي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، 5 أعضاء، منهم 4 نساء.
ويتركب المكتب الجديد لاتحاد القضاة الاداريين، بعد الانتهاء من عملية توزيع المهام من:
رفقة المباركي: رئيسة وناطقة باسم الاتحاد
علي قبادو: كاتب عام
سندس السهيلي: أمينة مال
سيرين الشاوش: عضو مكلف بالتنظيم والعلاقات الخارجية
سندة لحمر: عضو مكلف بالإعلام
وستخلف رفقة المباركي، القاضي الاداري وليد الهلالي الذي ترأس الاتحاد منذ ماي 2016.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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