المهندسون في المؤسسات والمنشات العمومية يدخلون في اضراب مفتوح ابتداء من يوم غد الاثنين

وات - دعت عمادة المهندسين التونسيين كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، الى الدخول في إضراب غيابي مفتوح ابتداءً من يوم غد الاثنين مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد .
كما دعت العمادة، وفق بيان لها، مهندسي الوظيفة العمومية لحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مستوفى الشروط القانونية وأنها تلتزم بالدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل المشروعة.
ونشرت العمادة برنامج تحركاتها خلال فترة الاضراب المفتوح الاسبوع القادم، حيث ستشرع غدا في تنظيم مسيرة تنطلق من مقر العمادة وتتوجه نحو شارع الحرية ، وستنظم يومي الثلاثاء والاربعاء تجمعين احتجاجيين بمقر العمادة ، وتختتم يوم الخميس بوقفة إحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، بمشاركة كافة الجهات.
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كما دعت العمادة، وفق بيان لها، مهندسي الوظيفة العمومية لحمل الشارات الحمراء مساندة لزملائهم في المؤسسات والمنشآت العمومية، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مستوفى الشروط القانونية وأنها تلتزم بالدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل المشروعة.
ونشرت العمادة برنامج تحركاتها خلال فترة الاضراب المفتوح الاسبوع القادم، حيث ستشرع غدا في تنظيم مسيرة تنطلق من مقر العمادة وتتوجه نحو شارع الحرية ، وستنظم يومي الثلاثاء والاربعاء تجمعين احتجاجيين بمقر العمادة ، وتختتم يوم الخميس بوقفة إحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، بمشاركة كافة الجهات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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