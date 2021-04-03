المركز الجهوي للتلقيح بأٍريانة يسجل أعلى نسبة اقبال وطنيا باستقبال 80 في المائة من المدعوين للتلقيح

وات -

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوْا الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بالمركز الجهوي للتلقيح بأريانة إلى حدود أمس الجمعة 723 شخصا، ليقارب بذلك العدد الحملي للملقحين الـ7000 شخص يمثّلون 80 في المائة من المسجلين في منظومة "ايفاكس" ممن تلقوْا ارساليات قصيرة للتلقيح، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة، رضا البوهالي".وأوضح البوهالي، في تصريح لـ"وات"، اليوم السبت، أن هذه النسبة تعدّ الأعلى مقارنة بكل ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أن العدد الجملي للمصابين بولاية أريانة بلغ، إلى حدود يوم أمس الجمعة، 11 ألفا و600 مصاب تعافى منهم 11 ألف شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 338 وفاة.من جهته، أفاد رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، رفيق بوجدارية، في تصريح لـ"وات"، بأن عدد المقيمين بقسم الانعاش بالمستشفى بلغ 16 مريضا وهي الطاقة القصوى للقسم، مقابل 40 مريضا يقيمون بمختلف الأقسام المستشفى المخصصة للتنفس عبر أجهزة الاكسجين.وحذّر بوجدارية بوجدارية من الارتفاع الكبير الذي تشهده حالات الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد في الوقت الذي يتفاقم فيه شحّ أسرة الانعاش وأجهزة الأوكسيجين، ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، وإلى تكثيف حملات التوعية، والتفكير في اجراءات أكثر صرامة لمحاصرة الوباء ومنها الحجر الصحي مع تكثيف عمليات التلقيح.