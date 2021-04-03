مصارعة - تاهل مروى العامري الى الالعاب الاولمبية في وزن 62 كلغ

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تاهلت المصارعة التونسية مروى العامري في وزن 62 كلغ الى الالعاب الاولمبية المقبلة المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت القادمين وذلك بعد فوزها بثلاث مباريات من مجموع 4 مبرمجة في وزنها خلال منافسات اليوم الثاني من الدورة الترشيحية للاولمبياد المقامة حاليا بمدينة الحمامات.وتفوقت مروى العامري صاحبة الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الاولمبية ريو دي جانيرو 2016 في المباراة الاولى على الكاميرونية بيرث ايمليان ايتاني نيكول 7-صفر وفي المباراة الثانية على المغربية زينب حسونة 6-2 وفي المباراة الثالثة على النيجيرية امينة اولوافونميلايو ادينيي 3-1 على ان تختتم سلسلة مقابلاتها في المساء بملاقاة الجزائرية امال حميش.وبتاهل مروى العامري، ارتفع عدد المصارعين التونسيين الذين ضمنوا الى حد الان تاهلهم الى الالعاب الاولمبية خلال هذه الدورة الترشيحية الى 5 مصارعين بعد رباعي يوم الجمعة امجد معافي (وزن 77 كلغ) وهيكل عاشوري (وزن 97 كلغ) وسليمان نصر (وزن 67 كلغ) وامين قنيشي (وزن 130 كلغ).وتتواصل فعاليات الدورة الترشحية الى غاية يوم الاحد. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني في كل وزن الى الالعاب الاولمبية.