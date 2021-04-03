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جندوبة: الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن طلب عروض لمعالجة 4 انزلاقات أرضية بكلفة تفوق 5 ملايين دينار (المدير الجهوي للتجهيز)

Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 14:46 قراءة: 1 د, 19 ث
وات - أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بجندوبة، عادل الحيدري، بأن سيُعلن في غضون أسبوع المقبل عن طلب عروض لانجاز مشروع بكلفة تقديرية بحوالي 5.5 ملايين دينار لمعالجة 4 نقاط انزلاقات أرضية هامّة من بينها انزلاقات حادّة على مستوى عين بومرشان وعين الجمل والسبعة مشايخ من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة.

وأوضح الحيدري أنّ الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بجندوبة شرعت بعد حصر قرابة 25 نقطة انزلاق أرضي في الإعلان عن طلب عروض لانجاز دراسة لمعالجة تلك النقاط بكلفة تقدر بحوالي 1.5 مليون دينار وهو ما يعتبر كلفة مرتفعة، وفق تقديره.


وأشار إلى تقدّم تنفيذ مشروع لمعالجة انزلاقات على مستوى سد الزرقاء بمعتمدية طبرقة منعرج الطريق الوطنية 17 بكلفة 21 مليون دينار بنسبة 70 في المائة، موضحا أنه يتمّ اعتماد تقنيات وأساليب حديثة في انجاز مشاريع معالجة نقاط الانزلاق كالأوتاد العميقة لتثبيت الأرض والطرقات.

ولا يقتصر تسجيل الانزلاقات على مستوى الطرقات بل يشمل المساكن الموجودة في المناطق الجبلية والتي يبلغ عددها الجملي قرابة 718 مسكنا مهددا بالانهيار وقد طرحت هذه المسألة على المستوى الوطني في انتظار ايجاد التمويلات والأراضي لإنجاز منازل جديدة، حسب ذات المصدر.
وشهدت ولاية جندوبة خلال الفترة 2012-2021 انجاز العديد من الأشغال بكلفة جملية تقدر بحوالي 120 مليون دينار لمعالجة الانزلاقات المتكررة.

وتنتج ظاهرة الانزلاقات عن العديد من العوامل من بينها الأرضية الطينية، وكثرة المنابع المائية من عيون وسدود جبلية وبحيرات إذ تكرر حدوث الانزلاقات على مستوى الشبكة الطرقية كالطريق الوطنية رقم 17، والطريق الوطنية رقم 11 التي تربط معتمديات طبرقة وعين دراهم وفرنانة وغار دماء، والطريق الوطنية رقم 6، وآخرها سجل في الأسبوع المنقضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 بمنطقة عين السنوسي بمعتمدية طبرقة، حسب المدير الجهوي للتجهيز.

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