مجلس هيئة الصيادلة بتونس يستغرب تحميل المسؤولية لرئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد بالرابطة في اطار قضية وفاة الرضع

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عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الجمعة، عن استغرابه تحميل المسؤولية لرئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة وتوجيه تهمة القتل عن غير قصد له في ما عرف بقضية "وفاة الرضع" التي خلفت وفاة 14 رضيعا مقيما بذات المركز خلال سنة 2019.وأفاد المجلس في بيان له، أن رئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد وسيلة بورقيبة التابع لمستشفى الرابطة "لم يكن المسؤول المباشر على القاعة البيضاء التي يقع فيها تحضير أكياس التغذية التي لا تنتمي الى قسم الصيدلة".وأضاف إن "الصيدلاني المتهم وجه عديد المراسلات الى وزارة الصحة لاعلامها بالنقائص العديدة التي يشكو منها المركز منذ توليه مهامه كرئيس قسم الصيدلة".وأعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تضامنه مع الصيدلاني الذي وصفه ب"كبش فداء للوضعية المتردية للمنظومة الصحية العمومية"، معبرا في المقابل عن ثقته التامة في السلطة القضائية في تحقيق العدالة وانصاف عائلات الضحايا.كما عبر عن تضامنه مع جميع الصيادلة الاستشفائيين الذين يعملون في ظروف لاتستجيب للشروط المادية والبشرية لممارسة المهنة على أحسن وجه.وجاء بيان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، بعد يوم واحد، من انهاء قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس أعمال البحث والتحقيق في قضية "وفاة الرضع" وتوجيه تهمة القتل عن غير قصد الى ثلاث مشتبه بهم وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة، ورئيس قسم الصيدلة ومدير الصيانة بذات المركز.يذكر أن المركز شهد وفاة 14 من الرضع المقيمين به، خلال الفترة من 6 الى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.وأثارت هذه الحادثة الأليمة صدمة في تونس، تبعتها موجة استياء وغضب دفعت بوزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف الى الاستقالة من منصبه، كما أطاحت بـ 3 مديرين عامين للصحة.