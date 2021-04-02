دوري ابطال افريقيا - الترجي الرياضي من اجل فوز جديد في داكار والمحافظة على الصدارة

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يسعى الترجي الرياضي الى تحقيق فوزه الرابع والمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة عندما يحل غدا السبت ضيفا على فريق تونغيت السنيغالي بداكار لحساب الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.ورغم انه اطمان على مصير التاهل الى الدور ربع النهائي اثر فوزه على الزمالك المصري بالقاهرة في الجولة الماضية 1-0، فان فريق الاحمر والاصفر يتطلع في لقاء الغد الى تحقيق انتصار جديد لمواصلة سيطرته على هذه المجموعة والتاكيد على مدى عزمه وجديته على لعب الادوار الاولى في هذه النسخة من المسابقة.وتبدو هذه المهمة في متناول ابناء المدرب معين الشعباني خاصة وان المنافس لم يعد معنيا بالتاهل بعد خسارته في الجولة الماضية امام مولدية الجزائر وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الاخير من المجموعة.كما يحظى الترجي الرياضي بخبرة واسعة في هذه المسابقة القارية بعد ان سبق له الفوز بها سنوات 2011 و2018 و2019 بالاضافة الى لقب النسخة القديمة سنة 1994 على عكس منافسه الذي يخوض تجربته القارية الاولى.وسيكون الترجي الرياضي معززا في هذه المباراة بكافة عناصره باستثناء الجزائري الياس الشتي والايفواري سيديرك غبو بسبب الاصابة.وكان الترجي الرياضي فاز في الجولة الاولى على تونغيت 2-1 قبل التعادل مع مولدية الجزائر 1-1 في الجزائر ثم فاز على الزمالك المصري 3-1 في تونس و1-0 في مصر.وفي المقابل لم يجن الفريق السنيغالي سوى نقطة واحدة من تعادله على ارضه مع الزمالك 0-0 في الجولة الثانية.وتنطلق المباراة على الساعة 17 بتوقيت تونس بادارة الحكم الكامروني يوفن نغوا بلاز.ولحساب نفس المجموعة يستضيف فريق المولدية الثاني في الترتيب ب8 نقاط الزمالك المصري الثالث بنقطتين. وستكون نقطة التعادل كافية للفريق الجزائري لضمان التاهل الى الدور ربع النهائي.