انطلاق البث التجريبي للقناة التربوية في غضون الأيام القليلة القادمة بعد تسجيل زهاء 200 من حصص الدروس (المتحدث باسم القناة)

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أعلن المتحدث باسم القناة التربوية بوزارة التربية مختار الخلفاوي اليوم الخميس عن انطلاق القناة الوطنية التربوية في غضون الأيام القليلة القادمة لفائدة تلاميذ الباكالوريا بعد تسجيل حوالي 200 حصة دروس، منذ شهر فيفري 2021وأوضح مختار الخلفاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن القناة التي تحمل اسم الوطنية التربوية هي قناة ضمن باقة القنوات التونسية على القمر الصناعي "نايل سات" و"عرب سات"وأضاف أن المرافقة البيداغوجية سيؤمنها ثلة من المدرسين تحت اشراف متفقدي المواد وسينطلق البث خلال الأيام الأولىبـ6 حصص دروس ثم سيتم الترفيع ليبلغ 8 حصص على مدار الـ24 ساعة من البث التجريبيولفت الخلفاوي الى أن الحصص التربوية سيتم اعادة بثها على مدار اليوم، الى جانب تأمين الدروس على قناة اليوتوب وعلى مواقع شبكات التواصل الاجتماعيوأشار الى أنه تم امضاء اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي ومؤسسة التلفزة التونسية حول القناة الجديدة، يوم الاثنين 29 مارس 2021وبين أنه تم تكوين المكونين من المتفقدين الذين قاموا بدورهم بتكوين المدرسين خلال الفترة المتراوحة من شهر نوفمبر الماضي الى غاية شهر جانفي 2021وأفاد الخلفاوي أنه سيتم خلال السنة الدراسية القادمة تطوير هذه البادرة حتى تشمل سائر المستويات التعليمية ضمن باقة من القنوات التربوية .