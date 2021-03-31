إحباط عمليات تهريب محركات سيارات وأجهزة وسجائر بقيمة 350 ألف دينار

وات - أحبطت وحدات الحرس الوطني بجندوبة وقبلي وأريانة وقابس، أمس الثلاثاء، عمليات تهريب لـ"كميات هامة" من الأجهزة ومحركات السيارات والسجائر، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.
وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 350 ألف دينار، وفق ذات المصدر.
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وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 350 ألف دينار، وفق ذات المصدر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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