إحباط عمليات تهريب محركات سيارات وأجهزة وسجائر بقيمة 350 ألف دينار

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أحبطت وحدات الحرس الوطني بجندوبة وقبلي وأريانة وقابس، أمس الثلاثاء، عمليات تهريب لـ"كميات هامة" من الأجهزة ومحركات السيارات والسجائر، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 350 ألف دينار، وفق ذات المصدر.