الجرندي: المساواة بين الجنسين ليست مجرّد قضية تهمّ المرأة فحسب إنما هي ضمانة لبناء مستقبل أفضل للجميع

شاركت تونس اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 في منتدى جيل المساواة المنعقد بالمكسيك عبر تقنية الفيديو، من 29 إلى غاية 31 مارس 2021.وألقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بهذه المناسبة كلمة، أكد فيها التزام تونس التام بالمضي قدما نحو تعزيز المساواة التامة بين الجنسين ودعم الدور القيادي للمرأة في جميع المجالات، مبرزا أن المساواة بين الجنسين ليست مجرّد قضية تهمّ المرأة فحسب أو هي حقا أساسيا من حقوق الإنسان وإنما تتجاوز ذلك لتشمل حقّ الجميع في إقامة مجتمعات سليمة ومندمجة بما يضمن بناء مستقبل أفضل.وأبرز عثمان الجرندي أنّ ترؤس تونس لتحالف "التكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" يأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية الابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتذليل الصعوبات التي تحول دون نفاذ النساء والفتيات إلى التكنولوجيا ضمن فضاء رقمي مفتوح وآمن للجميع.وأفاد الجرندي أنّ تونس ستعمل ضمن هذا التحالف على وضع خطّة تحرّك عمليّة للفترة 2021-2026 تقوم على أربعة محاور أساسية تتمثل في التقليص من الهوة الرقمية بين الجنسين لا سيما في ظلّ ما أسفرت عنه جائحة كوفيد19 من تحديات تستوجب ضمان النفاذ العادل إلى تكنولوجيات الاتصال، والعمل على تعزيز الدور الريادي للمرأة في المجالات العلمية بما يضمن لها النفاذ إلى سوق الشغل في مواءمة مع مؤهلاتها العلمية، وكذلك تيسير نفاذ المرأة في الوسط الريفي إلى التكنولوجيا الرقمية من خلال بناء قدراتها وتطوير مهاراتها في هذا المجال، علاوة على مقاومة العنف السيبرني والتنمر الافتراضي.ودعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في ختام كلمته إلى اتخاذ قرارات جريئة وناجعة لصالح الأجيال القادمة تُحدث تغييرا فعليا في مفهوم المساواة وتنتقل بها من منزلة الشعارات إلى أرض الواقع الملموس بما يعزز الدور الريادي للمرأة ويدعم تمكينها الاقتصادي ويمكنها من تحقيق ذاتها.يشار إلى أن منتدى جيل المساواة هي تظاهرة عالميّة تقودها هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتحتضنها افتراضيا في مرحلة أولى المكسيك خلال الفتر ة من 29 إلى 31 مارس 2021 ثم في مرحلة ثانية، فرنسا من 30 جوان إلى02 جويلية 2021. وتعد تونس الدولة الوحيدة في المنطقة العربية والإسلامية التي تم اختيارها لعضوية المنتدى كما تم تعيين بلادنا في لجنة القيادة المعنيّة بتنظيم هذا الحدث الهام إضافة إلى ترؤسها إلى جانب كلّ من فنلندا وأرمينيا وروندا والشيلي تحالف مجموعة العمل الخاصّة ب"التكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين".