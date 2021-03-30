اليعقوبي يشدد بقبلي على ضرورة تفعيل الشراكة بين الطرف النقابي والوزارة لضمان نجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية

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أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الثلاثاء أن الطرف النقابي شريك مع وزارة التربية في رسم ملامح العملية التربوية في ظل الوضع الوبائي الذي ينذر بامكانية انتشار موجة جديدة وسريعة لفيروس كورونا خاصة وأن بعض المناطق تسجل أرقاما مخيفة للاصابات حسب تقديرهوشدد لسعد اليعقوبي على هامش اشرافه اليوم على مؤتمر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي الذي ينتظم تحت شعار "من أجل وحدة القطاع ودفاعا عن مكانة المربي ماديا ومعنويا " على أن الواجب الوطني يفرض العودة الى هذه الشراكة وتقرير ما يجب تقريره لضمان تواصل السنة الدراسية وانجاح الامتحانات الوطنية على قاعدة أن صحة وسلامة الاطار التربوي والتلاميذ هي أولوية قصوىولفت اليعقوبي في جانب آخر الى أن مؤتمر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقبلي يمثل مناسبة لطرح مطالب المدرسين واستحقاقات الهيئة الادارية التي ستنعقد أوائل شهر أفريل القادم والتي ستضع على الطاولة مجددا مطالب المدرسين المضمنة في اللائحة المهنية التي صدرت عن المؤتمر الأخير للجامعة الذي انتظم في أفريل 2019 خاصة وأن الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد عطل نسبيا المسار التفاوضي حولهاوأضاف أن الهيئة الادارية ستبحث أيضا في تبويب المطالب التي عبر عنها المدرسون في الاجتماعات العامة التي شهدتها مختلف الولايات والتي تضمنت منسوبا عاليا من الرغبة في تحسين الظروف المادية في ظل السياسة الحكومية التي لم تنجح في تأمين الاستقرار الاجتماعي وكبح جماح الأسعار وفرض حالة من التوازن للطبقات المتوسطة والمفقرة حسب تقديرهوشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتعهد الهيئة الادارية المرتقبة بمطالب المدرسين بعقلية تفاوضية حقيقية مع طرف حكومي جاد في التعاطي مع هذه المطالب دون التعلل بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وهو ما من شأنه أن يمكن من اختصار الطريق في التفاهم حول هذه المطالب و يجنب الطرف النقابي التوجه نحو خيار التحركات النضالية .