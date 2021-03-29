بطولة افريقيا للاندية (بال) بكيغالي - الاتحاد المنستيري يمثل كرة السلة التونسية

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يشارك فريق كرة السلة بالاتحاد المنستيري بطل تونس لموسمي 2018-2019 و 2019-2020 في البطولة الافريقية للاندية (بال) التي ستدور بالعاصمة الرواندية كيغالي من 16 الى 30 ماي 2021وستضم البطولة الجديدة (بال) 12 فريقًا من جميع أنحاء إفريقيا ستتنافس في 26 مباراة في قاعة كيغالي في رواندا وذلك بدلا من النظام المقترح اولا والقاضي بلعب تصفيات اولية في عدد من البلدان في إفريقيا.وستقام البطولة في اطار شراكة بين (ان -بي- اي) والاتحاد الدولي لكرة السلة وأندية من إفريقيا .وستنطلق البطولة بمرحلة مجموعات بمشاركة 12 فريقًا مقسمة إلى ثلاث مجموعات من أربعة فرق. وخلال مرحلة المجموعات ، سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرة واحدة. وستتأهل الفرق الثمانية الأولى من دور المجموعات إلى التصفيات ، والتي ستقام بنظام التصفيات في بقية الجولات الثلاث. وسيقام نهائي البطولة في 30 ماي.