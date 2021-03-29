بطولة افريقيا للاندية (بال) بكيغالي - الاتحاد المنستيري يمثل كرة السلة التونسية

وات - يشارك فريق كرة السلة بالاتحاد المنستيري بطل تونس لموسمي 2018-2019 و 2019-2020 في البطولة الافريقية للاندية (بال) التي ستدور بالعاصمة الرواندية كيغالي من 16 الى 30 ماي 2021
وستضم البطولة الجديدة (بال) 12 فريقًا من جميع أنحاء إفريقيا ستتنافس في 26 مباراة في قاعة كيغالي في رواندا وذلك بدلا من النظام المقترح اولا والقاضي بلعب تصفيات اولية في عدد من البلدان في إفريقيا.
وستقام البطولة في اطار شراكة بين (ان -بي- اي) والاتحاد الدولي لكرة السلة وأندية من إفريقيا .
وستنطلق البطولة بمرحلة مجموعات بمشاركة 12 فريقًا مقسمة إلى ثلاث مجموعات من أربعة فرق. وخلال مرحلة المجموعات ، سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرة واحدة. وستتأهل الفرق الثمانية الأولى من دور المجموعات إلى التصفيات ، والتي ستقام بنظام التصفيات في بقية الجولات الثلاث. وسيقام نهائي البطولة في 30 ماي.
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وستضم البطولة الجديدة (بال) 12 فريقًا من جميع أنحاء إفريقيا ستتنافس في 26 مباراة في قاعة كيغالي في رواندا وذلك بدلا من النظام المقترح اولا والقاضي بلعب تصفيات اولية في عدد من البلدان في إفريقيا.
وستقام البطولة في اطار شراكة بين (ان -بي- اي) والاتحاد الدولي لكرة السلة وأندية من إفريقيا .
وستنطلق البطولة بمرحلة مجموعات بمشاركة 12 فريقًا مقسمة إلى ثلاث مجموعات من أربعة فرق. وخلال مرحلة المجموعات ، سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرة واحدة. وستتأهل الفرق الثمانية الأولى من دور المجموعات إلى التصفيات ، والتي ستقام بنظام التصفيات في بقية الجولات الثلاث. وسيقام نهائي البطولة في 30 ماي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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