سوسة: ورشة عمل حول تركيز الحملات التوعوية لشبكة مراقبون للوصول إلى العدالة الإدارية بالجهة

وات -

نظمت شبكة "مراقبون"، أمس الأحد، ورشة عمل تشاركية بسوسة بخصوص تركيز الحملات التوعوية التي تعتزم الجمعية تنظيمها بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة الإدارية بالجهة، وذلك إلى جانب إعداد تراتيب وضع حملة توعوية تشمل مختلف الأطراف حول القضاء الإداري وكيفية الولوج للمحاكم الإدارية في ولاية سوسة.وشارك في هذا اللقاء، ممثلين عن المحكمة الإدارية وعن الولاية وعن المجالس البلدية، وكذلك عن عدد من الجمعيات الناشطة في الجهة.وأفادت مديرة مشروع من أجل عدالة إدارية متاحة وفعالة، رحمة البوحلي، في تصريح لـ(وات)، ان الورشة تضمنت، أيضا، تقديم أهم مخرجات التشخيص الميداني الذي قامت به شبكة مراقبون خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، والذي تم فيه تحديد مدى معرفة المواطن بدور المحكمة الإدارية.وتضمن التشخيص، إعداد منهجية الحملة التوعوية التي ستمتد من شهر أفريل إلى شهر نوفمبر2021 ، حول القضاء الإداري من خلال تحديد مختلف أدوات التواصل والرسائل التي ستعتمدها الشبكة وشركائها المحليين.يذكر ان مشروع من أجل عدالة إدارية متاحة وفعالة، الذي تسهر على تنفيذه شبكة "مراقبون"، هو مشروع يتم بالشراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وذلك في إطار برنامجها "دعم إصلاح القضاء وتعزيز دولة القانون، ونشر حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات".