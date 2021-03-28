بنزرت : تمكين 1300 موطن ومواطنة من منح لتحسين السكن بقيمة مالية جملية بقيمة  1،7مليون دينار

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مكّنت اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي في ولاية بنزرت 1300 مواطن ومواطنة من منح ومساعدات لتحسين السكن بلغت قيمتها الجملية 1،7 مليون دينار وذلك مبلغ يتراوح بين2000 د و5000 د للمنحة الواحدة ، وفق ما أفاد به مراسل (وات) المنسّق الجهوي للجنة السكن بمقر الولاية رياض بن نصر .وأضاف ذات المصدر ان ذات اللجنة الجهوية للسكن التي يرأسها والي الجهة محمد قويدر، مكّنت أيضا11 مواطنا من قروض عن طريق الصندوق الوطنى لتحسين السكن بلغت 33 الف دينار .وفي سياق متّصل أشار بن نصر إلى أنّه تمّ إنجاز وتسليم 452 مسكنا اجتماعىا بقيمة جملية بلغت 11،504 مليون دينار، مبيّنا انه نظرا للطلبات المتزايدة والملحّة لهذا البرنامج وخاصة في المعتمديات ذات التمييز الايجابى تمّ تمكين الجهة من مبلغ مالى إضافي في حدود 1،4 مليون دينار وذلك لانجاز 50 مسكنا اجتماعيا موزّعة على معتمديات جومين (11 مسكنا) وسجنان ( 15 مسكنا) وغزالة (18 مسكنا) وبنزرت الجنوبية (مسكنين) وبنزرت الشمالية (مسكن واحد) ومنزل بورقيبة (مسكنين) وتينجة (مسكن واحد).ومن جهة أخرى افاد المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية للسكن الاجتماعي صادقت على بناء 168 مسكنا اجتماعيا في معتمدية سجنان وقرابة 900 مسكن في معتمدية ماطر وذلك في اطار برنامج الجزء الثانى للسكن الاجتماعى الموجّه لفائدة ذوي الدخل المحدود، وأن الملف الخاص بها البرنامج فى مرحلة انتظار فتح العروض.وأضاف أن اللجنة الجهوية اقترحت مشروع مدخّرات عقارية لتخصيصها لفائدة هذا الرنامج بمناطق الناظور ببنزرت الشمالية وغزالة (قبالة المدرسة الابتدائية) وبحى (سيسيليا) بمعتمدية مزل بورقيبة و04 أراض على ملك الدولة في معتمدية اوتيك، وأرض بمنطقة عوسجة من بمعتمدية غار الملح في انتظار المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية، قبل الانطلاق في إجراءات تغيير صبغة تلك الاراضى في حالة الموافقة،وفق ذات المصدر .