بنزرت:حجز 10طن من سماد "لامونيتر" بمنزل بورقيبة

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تمكنت الليلة الفرق الرقابية المشتركة بولاية بنزرت من حجز 10 اطنان من سماد "لامونيتر" تعمد صاحبها ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية بمنطقة منزل بورقيبة ،وفق ما افاد به مراسل "وات" معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله .واوضح المصدر ذاته ان المصالح الرقابية المشتركة التابعة للادارة الجهوية للتجارة والسلط المحلية والامنية المكلفة ،و في اطار الاعمال الرقابية الدقيقة للجنة الجهوية التي كان احدثها رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتهريب والي بنزرت محمد قويدر، من اجل تامين حسن ترويج ووصول سماد لامونيتر من ميناء منزل بورقيبة التجاري لفائدة اصحابه من الفلاحين ضمن المسالك القانونية، تمكنت من حجز شاحنة من الحجم الكبير تعمد صاحبها ترويج كامل حمولتها من سماد لامونيتر ومقدارها 10اطنان خارج مسالك التوزيع القانونية بمنطقة منزل بورقيبة عوض التوجه بها لعنوانها الرئيسي والقانوني الموثق، مبينا انه تم حجز الحمولة والشاحنة الى جانب الاحتفاظ بالسائق بعد استشارة النيابة العمومية .ومن جهته اكد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة ان المصالح الرقابية تولت الليلة الحجز الفعلي لكامل الحمولة مع تحرير عدة مخالفات ومحاضر اقتصادية لصاحبها تعلقت بالبيع خارج مسالك التوزيع القانونية لمادة مدعمة، كما سيجري اعادة ضخ حمولة لامونيتر عبر مسالك التوزيع القانونية وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة وفق تعبيره.واضاف المصدر ذاته ان التدخلات الرقابية الميدانية المشتركة لمختلف اجهزة الدولة المتداخلة تسير بشكل حثيث ومتواصل وبوتيرة تصاعدية، داعيا المكونات المجتمعية والاعلامية وعموم المواطنين لمعاضدة المجهود الرسمي المبذول في الغرض ،حسب المصدر نفسه.