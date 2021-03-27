الرابطة 2- المجموعة 4 - الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة يتاهلان الى مرحلة التتويج

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تاهل فريقا الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة الى مرحلة الصعود من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوز الاول على ضيفه اولمبيك سيدي بوزيد 1-0 وتعادل الثاني على ارضه مع مستقبل القصرين 1-1 اليوم السبت في الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة.ورفع الترجي الجرجيسي رصيده الى 19 نقطة في الصدارة وامل حمام سوسة الى 17 نقطة في المركز الثاني متقدمين، قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى، ب7 و5 نقاط على التوالي على صاحب المركز الثالث اولمبيك سيدي بوزيد.-- المجموعة الرابعةفي جرجيسالترجي الجرجيسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0في حمام سوسةامل حمام سوسة - مستقبل القصرين 1-1في المحمديةمستقبل المحمدية - النجم الرادسي 7-7الترجي الجرجيسي 19 9 صعد الى مرحلة التتويجأمل حمام سوسة 17 9 صعد الى مرحلة التتويجأولمبيك سيدي بوزيد 12 9مستقبل المحمدية 11 9النجم الرادسي 9 9مستقبل القصرين 6 9