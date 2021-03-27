الرابطة 2- المجموعة 4 - الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة يتاهلان الى مرحلة التتويج

وات - تاهل فريقا الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة الى مرحلة الصعود من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوز الاول على ضيفه اولمبيك سيدي بوزيد 1-0 وتعادل الثاني على ارضه مع مستقبل القصرين 1-1 اليوم السبت في الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة.
ورفع الترجي الجرجيسي رصيده الى 19 نقطة في الصدارة وامل حمام سوسة الى 17 نقطة في المركز الثاني متقدمين، قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى، ب7 و5 نقاط على التوالي على صاحب المركز الثالث اولمبيك سيدي بوزيد.
-- المجموعة الرابعة
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل القصرين 1-1
في المحمدية
مستقبل المحمدية - النجم الرادسي 7-7
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الجرجيسي 19 9 صعد الى مرحلة التتويج
أمل حمام سوسة 17 9 صعد الى مرحلة التتويج
أولمبيك سيدي بوزيد 12 9
مستقبل المحمدية 11 9
النجم الرادسي 9 9
مستقبل القصرين 6 9
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ورفع الترجي الجرجيسي رصيده الى 19 نقطة في الصدارة وامل حمام سوسة الى 17 نقطة في المركز الثاني متقدمين، قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى، ب7 و5 نقاط على التوالي على صاحب المركز الثالث اولمبيك سيدي بوزيد.
-- المجموعة الرابعة
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل القصرين 1-1
في المحمدية
مستقبل المحمدية - النجم الرادسي 7-7
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الجرجيسي 19 9 صعد الى مرحلة التتويج
أمل حمام سوسة 17 9 صعد الى مرحلة التتويج
أولمبيك سيدي بوزيد 12 9
مستقبل المحمدية 11 9
النجم الرادسي 9 9
مستقبل القصرين 6 9
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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