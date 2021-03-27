المغزاوي: الكتلة الديمقراطية في انتظار رأي البرلمان على مبادرة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وات -

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي " إن الكتلة الديمقراطية ومن ضمنها حركة الشعب ما زالت في انتظار رأي مكتب مجلس نواب الشعب على المبادرة التي تقدمت بها منذ أكثر من شهرين لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني" .وشدد في تصريح ل(وات) بمناسبة احياء هياكل الحزب في ولاية توزر لذكرى يوم الأرض اليوم السبت ،على ضرورة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للتونسيين.وأكد أن حركة الشعب ستتصدى لأية محاولة للتطبيع من خلال تمسكها بقانون تجريم التطبيع لاسيما في ظل تزايد التطبيع مع الكيان الصهيوني في عدة دول عربية وفق تعبيره، معتبرا أن معركة تحرير فلسطين هي جزء من معركة تونس.ولفت الى أن حركة الشعب أحيت ذكرى يوم الأرض للتأكيد على أن تونس هي جزء من المعركة التي تخاض في فلسطين وسقط فيها شهداء تونسيين لأجل هذه القضية مع قيام دولة الكيان الصهيوني بعمليات اغتيال طالت قيادات فلسطينية وتونسيين ناصروا القضية كان آخرهم الشهيد الوزاري.من جهته قال محسن عرفاوي كاتب عام المكتب الجهوي للحزب في توزر والنائب بمجلس نواب الشعب إن المبادرة التشريعية ما تزال في رفوف مكتب المجلس ولم يتم النظر فيها حتى الآن، مؤكدا ضرورة وقف التطبيع الذي يجتاح حسب رأيه عددا من البلدان العربية مبينا أنه وفي علاقة بتحقيق النمو الاقتصادي للبلدان العربية التي يروج بكونها لن تتحقق الا بالتطبيع بأنها نظرية خاطئة وجب تصحيحها.وشارك أعضاء من القيادة المركزية و المكاتب الجهوية للحزب في قبلي وصفاقس في وقفة رمزية في ساحة الاستقلال أمام مقر ولاية توزر تم فيها رفع شعارات مناصرة للشعب الفلسطيني وتطالب بتجريم التطبيع..كما تم تنظيم ندوة تم فيها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والتعريف بمبادرة الكتلة الديمقراطية البرلمانية لسن قانون يجرم التطبيع..