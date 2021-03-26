نور الدين الطبوبي: رئيس الجمهورية ملتزم بمبادرة الاتحاد وسيشرف على الحوار الوطني

وات -

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الجمعة، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتخل عن مبادرة الاتحاد واكد التزامه بها.واوضح في حوار بثته القناة الفرنسية فرانس 24 ان "اجتماعا مغلقا جمعه مع رئيس الجمهورية، أكد خلاله سعيد التزامه بالمبادرة والإشراف على الحوار الوطني مع تشريك الشباب سواء مباشرة او عن طريق المنظمات الوطنية والطيف السياسي او عن طريق تكنولوجيات الاتصال".وقال انه شرع بداية من اليوم في تذليل الصعوبات امام اطلاق المبادرة وسيواصل ذلك خلال الاسبوع المقبل مع بعض مكونات والاطياف السياسية قصد انجاح الحوار الذي اصبحت تونس في امس الحاجة اليه.