الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 26 مارس 2021

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صفاقس: إحصاء 129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة وحيدة مقابل 45 حالة شفاء

توزر: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتلقى 306 اشخاص التطعيم ضد "كوفيد19"

قابس : تسجيل حالتي وفاة و56 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الكاف: تسجيل حالة وفاة و26 اصابة بعدوى فيروس "كورونا"

باجة : تسجيل 35 اصابة جديدة ب"كورونا "

أحصت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مجموع 467 تحليلا، وحالة وفاة واحدة، مقابل 45 حالة شفاء، بحسب ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة في صفحتها الرسمية اليوم الجمعة.كما تبين معطيات وإحصائيات الحالة الوبائية الحالية تواصل إيواء 23 مصابا بالفيروس بأقسام العناية المركزة للوحدات الاستشفائية بالجهة و72 مصابا بأقسام "كوفيد 19" و34 مصابا بالمصحات الخاصة.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة إلى حد الآن 677 حالة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 23916 حالة وحالات الشفاء من المرض 22530 حالة، علما وأن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء ناهز 90 ألف تحليل.رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة نتائج 92 تحليلا بين مخبري وسريع، لترتفع بذلك اجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة الى 6037 إصابة، تعافى من بينهم 5993 شخصا، ولا زالت 26 حالة نشيطة حاملة للفيروس بالاضافة الى تسجيل اجمالي 103 حالات وفاة وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وذكر نفس المصدر في تصريح ل(وات) أن حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات تتمثل في 03 حالات موزعة الى حالة واحدة تم ايواؤهم قسم "كوفيد 19" بمستشفى نفطة و03 حالات وقع ايواؤهم بنفس القسم بمستشفى دقاش.وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد "كوفيد 19" الى غاية يوم أمس الخميس، 306 أشخاص فيما تلقى المركز الجهوي للتلقيح بتوزر اليوم دفعة إضافية من لقاح "فايزر" تتمثل في 140 جرعة.ذكر مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي أنّه قد تم خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 309 حالة.وأوضح حمدي في تصريح لمراسل (وات) انه قد تم اجراء 166 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 56 عينة قد جاءت نتائج تحاليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 17 اصابة بمارث و13 اصابة بكل من قابس المدينة وقابس الجنوبية و06 اصابات بقابس الغربية واصابتين (02) بكل من غنوش والمطوية والحامة واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأضاف أن العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 9575 اصابة مشيرا الى أن 9376 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية .وتوجد حاليا في ولاية قابس 197 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 54 حالة بقابس الجنوبية و51 حالة بمارث و46 حالة بقابس المدينة.ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة إلى 178 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 5296 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة و26 إصابة مؤكدة، على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 92 عينة رفعت بتاريخ 24 مارس الجاري، حسب ما أوردته الادارة الجهوية للصحة في تحيين جديد للوضع الوبائيووفق ذات التحيين ارتفع عدد المتعافين من المرض، بعد ان أتموا فترة الحجر الصحي إلى 5161 شخصا، اي بنسبة شفاء مستقرة في حدود 97 فاصل 05 بالمائة، وانخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 20 شخصا منهم 08 اشخاص في اقسام الانعاش، مقابل ارتفاع في عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 135 شخصا وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرةسجّلت أمس الخميس 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية باحة توزّعت على مدينة باجة (19 اصابة) وتبرسق (13 اصابة) ومجاز الباب ( حالتان) وتستور (حالة واحدة ) ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الي 4830 حالة من جملة 15907 تحاليل تم إجراؤها.ولم تسجل أمس أيّة حالة وفاة علما ان عدد الوفايات نتيجة الاصابة ب"كورونا" في الجهة بلغ 158حالة وقد وصلت نسبة التعافي من الفيروس في الجهة ال 95,34 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4605 أشخاص حسب إحصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة .