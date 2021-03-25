الدكاترة الباحثون المعتصمون بوزارة التعليم العالي يجددون الدعوة إلى التفاوض لبلورة إتفاق نهائي يضمن "حقّهم في التشغيل"

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جدد الدكاترة الباحثون المعتصمون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة إلى العودة إلى طاولة التفاوض لبلورة إتفاق نهائي يضمن حقّهم في التشغيل، معتبرين ان القرارات التي اقرّتها رئاسة الحكومة بخصوص ملفهم تبقى "ضبابيّة في مجملها وتفتقد لخارطة طريق واضحة لانتداب الدكاترة الباحثين".واستنكروا في بيان صادر الخميس عن اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل بتونس، عودة وزارة التعليم العالي إلى ما أسموه ب"سياسة الهرسلة الممنهجة"، عبر "غلق الأبواب مما أدى إلى سجن المعتصمين داخل بهو الوزارة ومنع آخرين من الإلتحاق بمقرّ اعتصامهم السّلمي ممّا دفعهم لقضاء ليلتهم للعراء".وأفاد اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل ان تعامل الوزارة كان "غير مسؤول" إثر وقفة احتجاجية سّلمية نظّمها أمس الاربعاء الدكاترة المعتصمون ببهو وزارة التعليم العالي للمطالبة باستئناف المسار التفاوضي بعد القرارات الحكومية الأخيرة، حيث "رفضت إستقبال وفد تفاوضي عن الدكاترة الباحثين ممّا خلق حالة من الاحتقان في صفوف المحتجّين تحوّلت في ما بعد إلى اعتداءات أمنيّة ممّا تطلّب نقل العديد منهم الي المستشفي لتلقي العلاج".وأدان الاتحاد "بشدّة العنف المادي والمعنوي الذي مورس على الدكاترة المعتصمين"، محمّلا رئاسة الحكومة مسؤوليّة ما حصل جرّاء انسداد أفق الحوار.ودعا المنظمات الوطنية والمجتمع السياسي والمدني الى مساندة اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل وسط مخاوف من تملّص سلطة الإشراف من التزاماتها، وفق ذات المصدر.يذكر ان رئيس الحكومة هشام مشيشي، أعلن مساء الخميس 11 فيفري 2021، التوصل إلى آلية تضمن تشغيل خريجي الجامعات وحاملي شهائد الدكتوراه وذلك ضمن خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام، انطلاقا من سنة 2021، وذلك خلال لقائه الدكاترة المعطلين عن العمل المعتصمين بمقر الوزارة والمضربين عن الطعام، الذين قرروا إثر ذلك تعليق إضراب الجوع، مع مواصلة الاعتصام السلمي.وكان مجلس وزاري مضيق حول ملف الدكاترة المعطلين، انعقد مساء الجمعة 5 مارس الجاري، فتح 2400 خطة انتداب في سلك المدرسين الجامعيين والباحثين بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة، الى جانب فتح 600 خطة انتداب من بين حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات بصفة "باحث"، وإدماجهم في هياكل البحث في هذه المؤسسات، وذلك بما يعادل 200 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة، بالإضافة إلى التسريع في إصدار الأمر الحكومي الجديد المنظم لسلك الباحثين، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.