مشاريع الجامعة التونسية لكرة القدم 2021 - 2024

خلال اجتماع المكتب الجامعي المنعقد يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 , وفي إطار مواصلة سياسة الجامعة الاستثمارية في بنيتها الأساسية وإثراء رصيدها العقاري ، صادق المكتب الجامعي على المشاريع التالية :
• سنة 2021 :
- إتمام باقي أقساط نزل الجامعة وتجهيزه .
- إتمام باقي أقسام مركز الطب الرياضي الخاص بالجامعة .
- تجهيز مركز الطب الرياضي للجامعة بأحدث التجهيزات الطبية وشبه الطبية .
- الإنطلاق في الأمثلة الهندسية والدراسات والتراخيص الضرورية والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لبناء دار الرابطات الوطنية .
- إعادة تهيئة وتعشيب الملعب المتواجد قبالة مقر الجامعة .
• سنة 2022 :
- بناء دار الرابطات الوطنية
- بناء استوديو خاص بالجامعة التونسية لكرة القدم وتسميته « استوديو 11 » .
- بناء جناح عمل خاص بالإطارات الفنية والطبية لمنتخب الأكابر
- إعادة تعشيب الملعب الإصطناعي مع تشييد مدارج تتسع ل500 مقعد + حجرات ملابس .
- بناء مغازة جديدة للتجهيزات الرياضية .
• سنة 2023 :
- برمجة تشييد إعدادية ومعهد ثانوي رياضي خاص ( بعد الحصول على التراخيص الضرورية من الوزارتين المكلفتين بالتربية والرياضة ) .
- إحداث نادي وفضاء ترفيهي عائلي للرياضيين ولأولياء لاعبي منتخبات الشبان والمدرسة الفيدرالية بالجامعة .
• سنة 2024 :
- برمجة إحداث و تشييد مصحة صغيرة خاصة بمداواة الأمراض السرطانية عند الأطفال .
- إحداث متحف خاص بكرة القدم يجسد مختلف المراحل التاريخية لكرة القدم
• سنة 2021 :
- إتمام باقي أقساط نزل الجامعة وتجهيزه .
- إتمام باقي أقسام مركز الطب الرياضي الخاص بالجامعة .
- تجهيز مركز الطب الرياضي للجامعة بأحدث التجهيزات الطبية وشبه الطبية .
- الإنطلاق في الأمثلة الهندسية والدراسات والتراخيص الضرورية والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لبناء دار الرابطات الوطنية .
- إعادة تهيئة وتعشيب الملعب المتواجد قبالة مقر الجامعة .
• سنة 2022 :
- بناء دار الرابطات الوطنية
- بناء استوديو خاص بالجامعة التونسية لكرة القدم وتسميته « استوديو 11 » .
- بناء جناح عمل خاص بالإطارات الفنية والطبية لمنتخب الأكابر
- إعادة تعشيب الملعب الإصطناعي مع تشييد مدارج تتسع ل500 مقعد + حجرات ملابس .
- بناء مغازة جديدة للتجهيزات الرياضية .
• سنة 2023 :
- برمجة تشييد إعدادية ومعهد ثانوي رياضي خاص ( بعد الحصول على التراخيص الضرورية من الوزارتين المكلفتين بالتربية والرياضة ) .
- إحداث نادي وفضاء ترفيهي عائلي للرياضيين ولأولياء لاعبي منتخبات الشبان والمدرسة الفيدرالية بالجامعة .
• سنة 2024 :
- برمجة إحداث و تشييد مصحة صغيرة خاصة بمداواة الأمراض السرطانية عند الأطفال .
- إحداث متحف خاص بكرة القدم يجسد مختلف المراحل التاريخية لكرة القدم
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