مشاريع الجامعة التونسية لكرة القدم 2021 - 2024

خلال اجتماع المكتب الجامعي المنعقد يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 , وفي إطار مواصلة سياسة الجامعة الاستثمارية في بنيتها الأساسية وإثراء رصيدها العقاري ، صادق المكتب الجامعي على المشاريع التالية :- إتمام باقي أقساط نزل الجامعة وتجهيزه .- إتمام باقي أقسام مركز الطب الرياضي الخاص بالجامعة .- تجهيز مركز الطب الرياضي للجامعة بأحدث التجهيزات الطبية وشبه الطبية .- الإنطلاق في الأمثلة الهندسية والدراسات والتراخيص الضرورية والقيام بكافة الإجراءات الضرورية لبناء دار الرابطات الوطنية .- إعادة تهيئة وتعشيب الملعب المتواجد قبالة مقر الجامعة .- بناء دار الرابطات الوطنية- بناء استوديو خاص بالجامعة التونسية لكرة القدم وتسميته « استوديو 11 » .- بناء جناح عمل خاص بالإطارات الفنية والطبية لمنتخب الأكابر- إعادة تعشيب الملعب الإصطناعي مع تشييد مدارج تتسع ل500 مقعد + حجرات ملابس .- بناء مغازة جديدة للتجهيزات الرياضية .- برمجة تشييد إعدادية ومعهد ثانوي رياضي خاص ( بعد الحصول على التراخيص الضرورية من الوزارتين المكلفتين بالتربية والرياضة ) .- إحداث نادي وفضاء ترفيهي عائلي للرياضيين ولأولياء لاعبي منتخبات الشبان والمدرسة الفيدرالية بالجامعة .- برمجة إحداث و تشييد مصحة صغيرة خاصة بمداواة الأمراض السرطانية عند الأطفال .- إحداث متحف خاص بكرة القدم يجسد مختلف المراحل التاريخية لكرة القدم