حكم كاميروني لمباراة تونغيث السنغالي وضيفه الترجي الرياضي

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم كاميروني يتالف من الحكم بليز يوفن والمساعد الفيس نوبو والمساعدة كارين فومو لادارة مباراة تونغيث السنغالي وضيفه الترجي الرياضي المقررة يوم 3 افريل القادم لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مرحلة المجموعات لرابطة ابطال افريقيا.وفي المقابل، سيتولى طاقم تحكيم جنوب افريقي يتركب من الحكم فيكتور غوميز والمساعدين زاخيلي سيوالا وأثنكوزي ندونجيني قيادة مقابلة الترجي الرياضي ومولودية الجزائر في اطار الجولة السادسة والاخيرة التي ستقام يوم 10 افريل المقبل في رادس.ويتصدر الترجي الرياضي المجموعة الرابعة ب10 نقاط وكان قد ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي فيما تحتل مولودية الجزائر المركز الثاني ب8 نقاط. وياتي الزمالك المصري في المركز الثالث بنقطتين بينما يتذيل تونغيث السنغالي الترتيب بنقطة واحدة.