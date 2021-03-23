الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 23 مارس 2021

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الكاف: رصد حالة وفاة جديدة و16 اصابة بفيروس "كورونا" المستجد

باجة: 8 الاف من من جملة اكثر من 300 الف ساكن سجلوا بمنظومة "كوفاكس" وامكانية اللجوء الى الاتصال المباشر بالمواطنيين واردة (المدير الجهوى للصحة)

باجة: تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" حالة وفاة و16 اصابة مؤكدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 69 عينة رفعت بتاريخ 20 و21 مارس الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 175 شخصا والاصابات بالعدوى بالفيروس إلى 5227 حالةوجاء في التحيين ذاته أن حالات التعافي من المرض ارتفعت بدورها إلى 5131 حالة فيما انخفض عدد المقيمين في المستشفيات بتاريخ اليوم الثلاثاء إلى 20 شخصا، منهم 06 أشخاص في اقسام الانعاش، وذلك بالتوازي مع تراجع عدد الاصابات الجملية المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة الى 96 حالةافاد المدير الجهوى للصحة بباجة الياس عمار (وات) بان 8 الاف مواطن من جملة اكثر من 300 الف ساكن بولاية باجة سجلوا بمنظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفاكس" معتبرا ان عدد المسجلين "ضعيف جدا"وبين عمار انه يمكن اللجوء الى الاتصال بالمواطنيين فى بيوتهم لحثهم على التسجيل وتكثيف التحسيس اعتبارا الى ان تلقيح عدد كبير من المواطنيين فى وقت وجيز سيمكن من الحماية من الفيروس ومحاصرته.واضاف ان قرابة 200 من اعوان واطارات الصحة قد تلقو التلقيح من جملة 1656 مسجلا بالمنظومة حتى الان بالجهة، وانه تم الانطلاق فى تلقيح كبار السن ممن يفوق عمرهم ال75 سنة.واشار الى ان طاقة استيعاب مركز التلقيح ضد فيروس "كورونا" بدار الشباب بباجة اليومية تفوق 700 مواطن الا ان العشرات فقط يقبلون عليه يوميا منذ انطلاق عمليات التلقيح فى 13 مارس المنقضي.سجلت ولاية باجة، امس الاثنين، 30 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد توزعت على مدينة باجة (12 اصابة)، وتبرسق (5اصابات)، وعمدون (8 حالات)، ومجاز الباب (3 حالات)، وتستور (اصابتان) ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 4762 حالة من جملة 15792 تحليلا تم اجراؤها.ولم تسجل الولاية اية حالة وفاة جديدة علما وان عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" بباجة بلغ 158 حالة، ووصلت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال 96,34 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4588 شخصا حسب احصائيات الادارة الجهوية للصحة.