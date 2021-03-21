الصالون الدولي للفلاحة البيولوجيّة والصناعة الغذائيّة من 1 إلى 3 أفريل 2021 بتونس

ينعقد الصالون الدولي للفلاحة البيولوجيّة والصناعة الغذائيّة من 1 إلى 3 أفريل 2021 في قاعة المعارض التابعة للإتّحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحيّ الخضراء بالعاصمة.ويهدف هذا المعرض الذي تنظمه "التونسيّة للمعارض الدوليّة" بدعم من الاتحاد الوطني للمشغلين في القطاع البيولوجي في نسخته الحادية عشر، الى رسم المعالم المستقبليّة للقطاع البيولوجي في تونس واستباق تطوّر السوق المحليّة والأورو-متوسطيّة، ووضع مقاربة تشاركيّة مع عموم الفلاحيين والمنتجين والمصنعين والموزعين والمتخصصين من جميع أنحاء البلاد.وسيشارك في المعرض ممثّلون عن هيئات الشراء المركزيّة وشركات التجارة الدوليّة والمستوردين والموزعين والمزارعين والمصنعين وممثلو المؤسّسات والسلك الدبلوماسي الى جانب المهنيين والمختصين في المجال البيولوجي من عارضين للمنتوجات الفلاحية او الغذائيةويتضمن برنامج الصالون الدولي للفلاحة البيولوجيّة والصناعة الغذائيّة تنظيم أنشطة توعويّة ستبث على الهواء مباشرة على صفحات الشبكات الاجتماعية الخاصّة بالحدثكما سيكون لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دور محوري في إقامة البيو- اكسبو، وخاصة الإدارة العامة للفلاحة البيولوجيّة التي تعمل على تعزيز القطاع وتعميم المفاهيم والحوافز الداعمة خاصة لصغار الفلاحيينونظرا لحساسيّة الوضع الصحّي وانتشار وباء كورونا، سيقع خلال إنعقاد المعرض الالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي وذلك من أجل حماية الزوار وضمان سلامة جميع المشاركين فضلا عن انجاح هذا الموعد القائم أساسا على اللقاءات المهنيّة والتفاعلات وإكتشاف المستجدّات في قطاع حيوي.