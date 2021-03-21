المهدية: حجز أسلحة وقطع أثرية وايقاف خمسة أنفار ينشطون في استخراج الكنوز

وات - تمكنت دورية تابعة للحرس الوطني بالمهدية، الأحد، من ايقاف خمسة أنفار على متن سيارة بها مواد وأدوات تستعمل للتنقيب عن الكنوز، وفق ما أكده محمد الغراد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالجهة في تصريح لـ"وات".
وأوضح الغراد أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمهدية بالتعهد بالموضوع حيث قامت بتفتيش أحد الموقوفين، وهو أصيل منطقة الشابة، لتجد صور آثار.
وفتشت الفرقة منزل الشخص المذكور اين حجزت قطعا أثرية ومسدسات قديمة وذخيرة وثلاث بنادق صيد وبعض المواد المستعملة في استخراج الكنوز.
وأذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضيتين تعلقت الأولى بالتنقيب على الآثار والثانية بإقامة مستودع أسلحة والاتجار بها بدون رخضة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح الغراد أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمهدية بالتعهد بالموضوع حيث قامت بتفتيش أحد الموقوفين، وهو أصيل منطقة الشابة، لتجد صور آثار.
وفتشت الفرقة منزل الشخص المذكور اين حجزت قطعا أثرية ومسدسات قديمة وذخيرة وثلاث بنادق صيد وبعض المواد المستعملة في استخراج الكنوز.
وأذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضيتين تعلقت الأولى بالتنقيب على الآثار والثانية بإقامة مستودع أسلحة والاتجار بها بدون رخضة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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