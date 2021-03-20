الإعلان عن قائمة المشاريع المتحصلة على منح التشجيع على الإنتاج السينمائي بعنوان سنة 2020

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أعلنت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي عن دعم 33 مشروعا سينمائيا بعنوان سنة 2020 من إجمالي 139 مشروعا مترشحا، وذلك بقيمة جملية بلغت 5 ملايين دينار.وضمّت القائمة النهائية للمشاريع المتحصّلة على الدعم 11 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و3 مشاريع أفلام مساعدة على الكتابة، بالإضافة إلى مشروع فيلم واحد مساعدة على الإنهاء.وسجّلت لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي، في تقريرها الصادر يوم 16 مارس الحالي، ارتفاعا في عدد المشاريع المترشحة في كل الأقسام، وكذلك ارتفاع منسوب الجودة في الأعمال المترشحة. وثمّنت ما اعتبرته "التطور النوعي للمضامين المقترحة والنفس المجدّد للعديد من المترشحين للخروج من دائرة المواضيع الكلاسيكية والأنساق الدرامية المتداولة شكلا ومضمونا".ولاحظت اللجنة، في التقرير ذاته، نقصا في العناية بملفات الإنتاج وخاصة في صياغة القوائم التقديرية للكلفة المالية وبمخططات التمويل.وأوصت اللجنة التي ترأستها الأستاذة الجامعية قمر بن دانة والمتألفة من الأعضاء وشوقي كنيس (منتج) وعبد الله يحيى (مخرج) ومحمد الفريني (موزع) وسهام الصيداوي (ناقدة) وأيمن الدبوسي (كاتب) وسمير زقية (المدير العام للفنون الركحية والسمعية البصرية)، بالعمل على حسن صياغة الأعمال الوثائقية واعتماد المقاربات السينمائية في التناول والمعالجة، وتجنّب "التسرع" و"الارتجال" في إعداد ملفات الترشح.وتضمنت توصيات اللجنة دعوة سلطة الإشراف إلى التسريع في مراجعة التشريعات المنظمة للصناعة السينمائية وتحديث النصوص المتعلّقة بالتشجيع على الإنتاج بما يتماشى مع متغيّرات القطاع.وأوصت أيضا بالعمل على الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لدعم الإنتاج السينمائي بما يسمح بمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسيع دائرة المستفيدين بالمنح.وذكرت اللجنة في تقريرها أنها استندت في تقييم المشاريع المترشحة مجموعة من المقاييس منها استجابة السيناريو للمقومات الأساسية للكتابة السينمائية ووضوح الصياغة الجمالية والفنية، وكذلك طرافة الموضوع وتماسك الحبكة الدرامية في علاقتها بالسرد وبناء الشخصيات والإطار الزماني والمكاني للأحداث، بالإضافة إلى قابلية المشروع للإنجاز وكفاءة المنتج والمسار الفني للمخرج وتجربته الفنية وغيرها.1- فيلم "أشكال" (روائي 100 دقيقة) إنتاج Blow up films وإخراج يوسف الشابي.2- فيلم "قنطرة" (روائي 90 دقيقة) إنتاج شركة "فكرون للإنتاج" وإخراج وليد مطّار.3- فيلم "Agora entre chiens et loups " (روائي 120 دقيقة) وإنتاج شركة "exit production" وإخراج علاء الدين سليم.4- فيلم "منامة" (روائي 120 دقيقة) وإنتاج شركة "intage" وإخراج سليم قريبع.5- فيلم "10628" (روائي 120 دقيقة) إنتاج شركة Godolphin films وإخراج عصام بوقرة.6- فيلم "dans le vide je flotte" (روائي 90 دقيقة) إنتاج شركة nomadis image إخراج محمد بن عطية.7- فيلم "دقان على باب الجنة" (روائي 90 دقيقة) إنتاج شركة cercina films وإخراج مصلح كريم.8- فيلم "foundou" (روائي 80 دقيقة) إنتاج شركة yol films house وإخراج وليد الطايع.9- فيلم "les filles d’olfa" (وثائقي-روائي 100 دقيقة) إنتاج شركة cinéfilms وإخراج كوثر بن هنية.10- فيلم "dikongué pipa" (وثائقي 70 دقيقة) إنتاج شركة caravane production وإخراج محمد شلوف.11- فيلم "Hassib" (وثائقي 60 دقيقة) إنتاج شركة 5/5 production وإخراج هشام بن عمار.1- فيلم "kendila" (تحريك 10 دقائق) إنتاج key production وإخراج نادية الرايس.2- فيلم "bord à bord" (روائي 20 دقيقة) إنتاج synergy production وإخراج سحر العشي.3- فيلم "roi des pirates" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة "بروباغندا" وإخراج سامي مسعود.4- فيلم "عشة la masure" (روائي 20 دقيقة) إنتاج inside production وإخراج أنيس بن دالي.5- فيلم "حطام" (روائي 13 دقيقة) إنتاج شركة "تاكفاريناس" وإخراج وسيم القربي.6- فيلم "le monde est petit" (روائي 25 دقيقة) إنتاج شركة audimage وإخراج بلال بالي.7- فيلم "dans le silence" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة absolute dream وإخراج كريم حمودة.8- فيلم "phoenix" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة paprika film وإخراج بلسم الروح وخي.9- فيلم "le nuage amoureux" (تحريك 15 دقيقة) إنتاج شركة "ولاّدة" وإخراج الناصر خمير.10- فيلم "كش مات" (روائي 22 دقيقة) إنتاج شركة "svp" وإخراج أيمن التليلي.11- فيلم "connexion" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة Synergy production وإخراج كريم اليعقوبي.12- فيلم "أحياء يرزقون" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة "أوليسون" وإخراج محمد أمين الأخنش.13- فيلم "rehla" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة "بروباغندا" وإخراج جميل النجار.14- فيلم "loading" (روائي 25 دقيقة) إنتاج شركة lumières films وإخراج أنيس الأسود.15- فيلم "تفلقيطة" (روائي 18 دقيقة) إنتاج شركة "objectif" وإخراج فهد الشابي.16- فيلم "الخروبة" (روائي 17 دقيقة) إنتاج شركة klil productions وإخراج عماد المثناني.17- فيلم "départs" (روائي 20 دقيقة) إنتاج شركة frontline production وإخراج حمدي بن أحمد.18- فيلم "les derniers jours avec Eliane" (وثائقي 26 دقيقة) إنتاج شركة afkart وإخراج مهدي حجري.1- فيلم "la guerre dans ma tête" (روائي طويل) إنتاج شركة afkart وإخراج محمد صابر الزموري.2- فيلم "les tournesols de la lune" (روائي طويل) إنتاج شركة utopia films وإخراج محمد إسماعيل اللواتي.3- فيلم "hayet" (روائي طويل) أنتاج شركة tuni studio وإخراج آمنة نجار.1- فيلم "Miroir" إنتاج شركة henia production وإخراج حمزة العوني.لمح