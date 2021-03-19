الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 19 مارس 2021

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قابس : تسجيل حالة وفاة و04 اصابات جديدة بكورونا

زغوان: نسبة التلاقيح ضد فيروس "كورونا" في صفوف العاملين في القطاع الصحي بلغت 11 فاصل 8 بالمائة

قبلي : تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قابس : تسجيل حالة وفاة و04 اصابات جديدة بكورونا

توزر: 46 اطارا في قطاع الصحة يتلقّون التطعيم ضد كوفيد 19 الى غاية صباح اليوم



جندوبة : تسجيل حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس" الكورونا"

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح لمراسل (وات) أنه تم خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية تسجيل حالة وفاة (01) جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 297 حالة.وأضاف حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 50 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا جاءت نتائج 04 تحاليل منها ايجابية مشيرا إلى أن الاصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع الى اصابتين بمارث واصابة واحدة بكل من قابس الغربية وقابس المدينة.وأضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9209 أشخاص من بين 9380 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 170 حالة من بينها 48 حالة بقابس الجنوبية و39 حالة بقابس المدينة و27 حالة بمارث.تشهد عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" في صفوف العاملين بالقطاع الصحي بالجهة بطء كبيرا منذ انطلاق الحملة الوطنية، حيث بلغت نسبة التلاقيح حوالي 11 فاصل 8 بالمائة إلى حدود صباح اليوم الجمعة.وأوضح المدير الجهوي للصحة سهيل بالي ل(وات) أنه تم منذ يوم السبت الماضي تطعيم 68 شخصا باللقاح من جملة 577 مسجلا بالقائمات الواردة على المصالح الصحية، مضيفا أنه تم تأجيل تطعيم 22 عونا لموانع صحية ظرفية .وذكر بالي أن التردد في الإقبال على التلاقيح يعود حسب تقديره إلى الخوف من الانعكاسات الجانبية السلبية لهذا اللقاح رغم التأكيد على نجاعته في القضاء على الفيروس، وأشار إلى أن نسبة الإقبال ستسجل ارتفاعا في الأيام المقبلة بعد أن يثبت جدوى اللقاح لدى الأشخاص الذين قاموا بالتلاقيح.ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة في قبلي علي الحداد أن تمّ تسجيل 04 حالات ايجابية جديدة للاصابة بفيروس كورونا من بين نتائج 29 عيّنة وردت مساء امس على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي في قبلي ليرتفع بذلك عدد الحالات الايجالبية المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى حدّ الآن الى 5109 حالة منها 4998 حالة تمّ تسجيلها عقب إعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي.وأضاف الحداد في تصريح اليوم الجمعة لــ(وات) أنه لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالجهة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة ليظل العدد مستقرا في حدود 204 حالة منذ ظهور الوباء منها 203 حالة سجلت خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروسوأوضح المصدر ذاته أن مختلف الحالات المسجّلة عقب إعادة الحدود والبالغة 4998 حالة الى حدّ الآن تعافت منها الى اليوم 4738 حالة فيما لا تزال 57 حالة مصنّفة نشطة ، مشيرا الى أن التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لـ 1137 حالة اصابة مؤكدة منها 1099 حالة تعاف و 8 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1196 حالة اصابة تعافت منها 1140 حالة فيما لا تزال 7 حالات نشطة مع تسجيل 49 حالة وفاة.اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1108 حالة إصابة تعافت منها الى حد الان 1051 حالة فيما لا تزال 15 حالة نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 494 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 469 حالة تعاف و4 حالات لا تزال مصنّفة نشطة مع تسجيل 21 حالة وفاة وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 834 حالة إصابة منها 766 حالة تعاف و16 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 52 حالة وفاةوفي معتمدية الفوار فقد تم تسجيل 221 حالة اصابة منها 205 حالة تعاف و7 حالات لا تزال نشطة و9 حالات وفاة في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 8 حالات اصابة تعافى كل أصحابها.قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح لمراسل (وات) أنه تم خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية تسجيل حالة وفاة (01) جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 297 حالة.وأضاف حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 50 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا جاءت نتائج 04 تحاليل منها ايجابية مشيرا إلى أن الاصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع الى اصابتين بمارث واصابة واحدة بكل من قابس الغربية وقابس المدينة.وأضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9209 أشخاص من بين 9380 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 170 حالة من بينها 48 حالة بقابس الجنوبية و39 حالة بقابس المدينة و27 حالة بمارث.تلقّى 46 إطارا صحّيا من بين الإطارات الطبية وشبه الطبية في ولاية توزر التطعيم َضد كوفيد 19 وذلك الى غاية صبيحة اليوم الجمعة وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني، موضّحا في تصريح لــ(وات) أنه من المنتظر إنهاء جرعات التلقيح المبرمجة للجهة وعددها 120 جرعة في غضون اليومين القادمين.وأضاف نفس المصدر أن الجهة ستتلقّى كمّية جديدة من جرعات التلقيح من نوع "فايزر" فجر الغد السبت، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي يشهد استقرارا من خلال تراجع عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا المستجد الى 12 حالة وذلك بعد صدور نتائج 28 تحليل مخبري كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين.وارتفع اجمالي الإصابات بالفيروس الى غاية اليوم الى 5093 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة منهم 4978 حالة تعاف من الفيروس و103 حالات وفاة.وبيّن بخصوص حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات تراجعها بشكل كبير الى ثلاثة مصابين فقط موزعين الى حالة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر وحالتين في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش.تضمّن تقرير اليوم الجمعة المتعلق بالوضع الوبائي بولاية جندوبة والخاص بأوّل أمس الاربعاء والصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة الى تسجيل حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس "الكورونا" وذلك بعد رفع 70 عيّنة.سجّلت الإصابات الجديدة في معتمدية عين دراهم فيما تعلقت حالة الوفاة بمواطن تونسي اصيل ولاية جندوبة مقيم بالخارج.ووفق ذات التقرير فقد ارتفع عدد الوفيات بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة الى 183 حالة بعد تسجيل اخر حالتي وفاة في 9 مارس الجاري فيما ارتفع عدد الإصابات الى 2845 إصابة اكثر من نصفها في معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية.وتواصل هياكل الإدارة الجهوية للصحة حملة التلقيح التي تشمل أعوان واطارات الصحة في ظلّ ضعف الإقبال بسبب مخاوف من مضاعفات محتملة للتطعيم.