   Farid - أول همسة  

مكتب البرلمان يقرر منع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان أو أشغال مكتبه في صورة تجاوزه للنظام الداخلي

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 19:12 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - أفاد النائب ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، بأن مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد الخميس، قرر منع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان وأشغال مكتب البرلمان في صورة تجاوزه للنظام الداخلي إثر التنبيه عليه مرتين تطبيقا للنظام الداخلي للبرلمان.

وأوضح مذيوب، خلال نقطة اعلامية، أن هذا القرار تم اتخاذه بالاجماع صلب مكتب المجلس، استنادا إلى الفصلين 56 و48 من النظام الداخلي.


وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب أن أعضاء المكتب عبروا عن امتعاضهم مما صدر عن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، خلال اليومين الأخيرين، واعتبروه "ضربا لهيبة الدولة ومؤسسة البرلمان وكرامة الإدارة وشرف الصحفيين"، وفق تعبيره.

وقال مذيوب، إن أعضاء المكتب، ثمنوا قرار رئيس المجلس بحفظ النظام ومنع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر من حضور هذا الاجتماع.

من جانب آخر، قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم 8 أفريل القادم، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

كما أقر المكتب عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري، مخصصة للنظر في مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، وتعليق الاجراءات المتعلقة بكتبة المحاكم.


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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222593

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 20h 17m |           
بماذا ينفع التنديد؟؟؟؟؟
يجب سحب الثقة من جميع حثالة هاته العصابة النوفمبرية وأولهم صاحبة أقدم مهنة في التاريخ..
يجب أن يُفعّل قانون الإنتخابات الذي لم يمضيه المرحوم الباجي لتسحب عضوية جميع هؤلاء و يعوضون بالقائمة التي تليهم....
يجب لفظ هؤلاء بالبصاق و بالأحذية وإخراجهم من البرلمان....
ما عدى ذلك مازال التعربيد يزداد حدة وسوء...
الشيخ عامل فيها مسالم ....!!! لو أنه أخرجها من الجلسة الإفتتاحية بالقوة عندما إمتنعت عن آداء اليمين في المجلس لما وصلت الأمور إلى هذا الحد من الخساسة و الدناءة و الإنحطاط و تشليك للبرلمان الذي هو شلاكة بالأساس...
شكر الله سعيكم...

Karimyousef  (France)  |Jeudi 18 Mars 2021 à 19h 35m |           
الشعب ينتظر تطبيق هذه القرارات. لقد اصبح واضحا ان المعربدين يقومون بالعربدة لتسلم مقابل مالي هام جدا قبل اعداء المسار في تونس



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