   Om Kalthoum - الأطلال  

وضع جوّي ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط الشرقي غدا الجمعة

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 18:12 قراءة: 0 د, 23 ث
يكون الوضع الجوّي غدا، الجمعة، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل تدريجيا الوسط الشرقي بعد الظهر، وفق ما اشارت إليه مصالح الرصد الجوّي ضمن نشرة متابعة.

وتتوقّع المصالح ذاتها ان تكون هذه الأمطار أحيانا غزيرة تتراوح كميّاتها بين 30 و50 مليمترا، خاصّة، بالمناطق الساحليّة الشماليّة بما في ذلك الوطن القبلي ومحليّا جهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.


وتهبّ الرّياح قويّة تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة في شكل هبّات أثناء ظهور السحب الرعديّة.

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