نقابة أعوان مجلس نواب الشعب تدعو إلى وقفة احتجاجية غدا الجمعة "للتنديد بممارسات عبير موسي تجاه موظفي وأعوان البرلمان"

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دعا المكتب التنفيذي للنقابة الأساسيّة لأعوان مجلس نواب الشعب كافّة أعوان المجلس إلى القيام بوقفة إحتجاجيّة غدا الجمعة للتنديد بما وصفه ب"الإعتداءات الخطيرة التي أقدمت عليها النائبة عبير موسي تجاه موظّفة بالبرلمان وعلى ما أبدته من ازدراء وعدوانية تجاه الإدارة البرلمانيّة وعملها".وأشار في بيان له اليوم الخميس إلى أنّ النائبة عبير موسي "قامت باحتلال مكتب موظّفة بالبرلمان وممارسة كافّة أشكال الترهيب والهرسلة والاستفزاز والإكراه عليها وعلى زميلتها والمسّ من كرامة الموظّفين البرلمانيين" عبر نعتهم ب"الميليشيا" و"المندسين" و"العملاء" .واعتبر المكتب التنفيذي لنقابة اعوان مجلس نواب الشعب أنّ "التحريض على موظفي البرلمان عبر البثّ المباشر فيه انتهاك خطير للقانون وللأعراف المهنية ممّا يعرّض سلامتهم الجسديّة إلى التهديد".وكانت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان قد قامت مساء أمس ببثّ مباشر من مكتب موظفة بالبرلمان تستفسرها حول بعض المعطيات قالت إنها "مهمة تثبت اختراق البرلمان من القوى الأجنبية" وذلك بعد أن تجنّب رئيس ديوان رئيس البرلمان الرد على أسئلتها.ويشارالى أنّ عددا من الصحفيين البرلمانيين قد نفّذوا اليوم الخميس وقفة احتجاجية بمقر مجلس النواب تضامنا مع الصحفي سرحان الشيخاوي الذي تعرّض خلال بثّها لمقطع فيديو للتشويه من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحروذكرالصحفي سرحان الشيخاوي في تدوينة مساء امس انه تفاجأ اثر خروجه من احد ابواب مشرب البرلمان بالنائبة موسي بصدد تسجيله بهاتفها الجوال دون اذنه، والايحاء بارتكابه "جريمة أخلاقية" وذلك تزامنا مع خروج احدى موظفات مجلس النواب من نفس الباب.ووجه الصحفيون البرلمانيون بمجلس النواب عريضة الى رئيس مجلس النواب دعوا فيها الى اتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لحرية العمل الصحفي والتدخل لايقاف ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر مع احتفاظهم بحق هياكل المهنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.