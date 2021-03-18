صحفيون بمجلس النواب ينفذون وقفة تضامنية مع زميلهم اثر تعرضه للتشويه من قبل النائبة عبير موسي

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نفذ عدد من الصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس وقفة احتجاجية بمقر مجلس النواب تضامنا مع الصحفي سرحان الشيخاوي اثر تعرضه للتشويه من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الأربعاء.وكان الصحفي سرحان الشيخاوي، ذكر في تدوينة مساء امس انه تفاجأ اثر خروجه من احد ابواب مشرب البرلمان بالنائبة موسي بصدد تسجيله بهاتفها الجوال دون اذنه، والايحاء بارتكابه "جريمة أخلاقية" وذلك تزامنا مع خروج احدى موظفات مجلس النواب من نفس الباب.واستنكر الصحفيون خلال هذه الوقفة تشويه زميلهم من طرف رئيسة الحزب الدستوري الحر على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعية مؤكدين انهم يمارسون عملهم الصحفي وتغطية اشغال البرلمان دون تحيز لأي طرف سياسي وفي كنف الحياد والمهنية.وتخلل هذه الوقفة تعليق للعمل لمدة ربع ساعة مساندة للصحفي بجريدة الشروق سرحان الشيخاوي المختص في الشأن البرلماني.ووجه الصحفيون البرلمانيون بمجلس النواب عريضة الى رئيس مجلس النواب دعوا فيها الى اتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لحرية العمل الصحفي والتدخل لايقاف ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر مع احتفاظهم بحق وحق هياكل المهنة لاتخاذ الاجراءات اللازمةكما أثارت هذه الحادثة استياء موظفي المجلس الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة بدعوة من نقابة أعوان واطارات المجلس.