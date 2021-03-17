النادي الصفاقسي يتعادل مع جاراف 1-1 والنجم الساحلي يخسر امام ساليتاس 1-0

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تعادل النادي الصفاقسي مع مضيفه جاراف السنيغالي بهدف لمثله فيما خسر النجم الساحلي خارج قواعده امام ساليتاس البوركيني (0-1)، اليوم الاربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وسجل النيجيري كينغسلاي سوكاري هدف النادي الصفاقسي في الدقيقة 71 فيما عدل ممادو سيلا النتيجة لجاراف في الدقيقة 90 ز 2.وامضى اوليفيي بواسي هدف فريق ساليتاس في الدقيقة 82.ورفع النادي الصفاقسي، الذي كان فاز في الجولة الاولى على ساليتاس، رصيده الى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.وفي المقابل تجمد رصيد النجم الساحلي، الفائز في الجولة الاولى على جاراف 2-0، عند 3 نقاط بالتساوي مع فريق ساليتاس فيما بقي جاراف في المركز الاخير بلا رصيد.وتضع الجولة الثالثة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي وجها لوجه فيما يستضيف نادي جاراف فريق ساليتاس.النادي الصفاقسي - ساليتاس 1-0النجم الساحلي - جاراف 2-0الجولة الثانية:جاراف - النادي الصفاقسي 1-1ساليتاس - النجم الساحلي 1-0الترتيب1- النادي الصفاقسي 4 22- النجم الساحلي 3 2- ساليتاس 3 24- جاراف 0 2