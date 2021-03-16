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تعيين المقابلات المتأخرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 14:43 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - فيما يلي تعيين المقابلات المتأخرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد:

السبت 20 مارس 2021
في قاعة طبلبة (س 15)

النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة بني خيار (س 15)
البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة الشيحية (س15)
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة الحمامات (س15)
الجمعية الرياضية بالحمامات - النادي الافريقي

الأربعاء 24 مارس 2021

في قاعة صيادة (س15)
الاتحاد الرياضي بصيادة - النسر الرياضي بطبلة

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