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فيما يلي تعيين المقابلات المتأخرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد:في قاعة طبلبة (س 15)النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيتفي قاعة بني خيار (س 15)البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحليفي قاعة الشيحية (س15)الشبيبة الرياضية بالشيحية - الترجي الرياضي التونسيفي قاعة الحمامات (س15)الجمعية الرياضية بالحمامات - النادي الافريقيفي قاعة صيادة (س15)الاتحاد الرياضي بصيادة - النسر الرياضي بطبلة