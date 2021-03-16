وات - فيما يلي تعيين المقابلات المتأخرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد:
السبت 20 مارس 2021
في قاعة طبلبة (س 15)
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة بني خيار (س 15)
البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة الشيحية (س15)
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة الحمامات (س15)
الجمعية الرياضية بالحمامات - النادي الافريقي
الأربعاء 24 مارس 2021
في قاعة صيادة (س15)
الاتحاد الرياضي بصيادة - النسر الرياضي بطبلة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 20 مارس 2021
في قاعة طبلبة (س 15)
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الرياضي بساقية الزيت
في قاعة بني خيار (س 15)
البعث الرياضي ببني خيار - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة الشيحية (س15)
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة الحمامات (س15)
الجمعية الرياضية بالحمامات - النادي الافريقي
الأربعاء 24 مارس 2021
في قاعة صيادة (س15)
الاتحاد الرياضي بصيادة - النسر الرياضي بطبلة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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