تقدم مشروع تحويل "كازينو" حمام الانف الى محضنة مشاريع شبابية افتراضية متطورة باعتمادات تتجاوز 2 مليون دينار

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اكثر من 2 مليون دينار من الإعتمادات يجب توفيرها لاعادة تهيئة وترميم "كازينو" حمام الانف الذي تم تشييده اواخر القرن الثامن عشر في موقع استراتيجي هام حيث يطل على الواجهة البحرية للمدينة، ويتميز بهندسة معمارية فريدة تجمع بين الطابع الأوروبي الموريسكي والنقائش المعمارية الأندلسية.رئيس بلدية حمام الأنف محمد العياري ذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لرئاسة الحكومة تقدمت خطوات هامة في دراسة ملف " الكازينو" الذي تم ضبط تصور كامل لاعادة تهيئته بما يستجيب لتطلعات متساكني مدينة حمام الانف العريقة.واوضح العياري ان مشروع التصور الجديد للكازينو يقوم على بعث محضنة مشاريع تكنولوجية افتراضية متطورة تكون فضاء ملائما للشباب لتطوير البرمجيات كما يتوفر المكان على مختلف المرافق الضرورية للعمل على غرار المطعم والمقهى وغيرها.التصور سيتم تجسيده بالتعاون مع " expertise France " بمتابعة من بلدية حمام الانف و المعهد الوطني للتراث "ورغم التعقيدات التي رافقت وضع التصور في البداية بالنظر الى ضعف اعتمادات بلدية حمام الانف وقلة مواردها" وفق تصريح مقرر لجنة الاشغال ببلدية حمام الانف مجدي التليلي فانه يظل متفائلا بشان مآل الملف الذي شهد في الآونة الاخيرة تقدما في دراسته في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وذكر برصد البلدية في بداية دراستها للمشروع لاعتمادات تقدر 300 الف دينار غير انه اتضح ان هذه الاعتمادات لا تفي بالحاجة وان عملية اعادة التهيئة تتطلب موارد اكبر بكثير وتستوجب الانفتاح على الشركاء من اجل تجسيد التصورات والمشاريع.ومن جانبه اكد رئيس منتدى المبدعين بحمام الانف البشير الشوكاني لوات على القيمة الاعتبارية والرمزية لهذا المعلم الذي ظل لسنوات فضاء لاحتضان عديد الانشطة الثقافية على غرار مهرجان المدينة في دورات متعاقبة وغيره من الأنشطة الفنية.واعرب عن الاسف لتردي حالة هذا المعلم المصنف بمقتضى قرار حماية مؤرخ في 1 سبتمبر 2000 خاصة بعد ان تم قطع خدمات الماء والكهرباء لعجز بلدية المكان على تسديد واستخلاص معاليم الخدمات.يشار الى ان مدينة حمام الانف هي مدينة ساحلية تطل على البحر الابيض المتوسط وتستمد اسمها التاريخي من عيني ماء جاريتين تقعان على سفح الجبل كان يطلق عليهما اسم "نارو"، وتضم المدينة عددا من المعالم التاريخية على غرار القصر الحسيني الذي تم تشييده سنة 1750 وكنيسة "سان ماري" الى جانب عدد من الحمامات الاستشفائية.