تصفيات الأولمبياد: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الفرنسي

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، اليوم السبت، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 40-29، لحساب الجولة الثانية من الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021، التي تحتضنها مدينة مونبيليه الفرنسية.ويذكر أن المنتخب التونسي انقاد يوم الجمعة للهزيمة أمام نظيره البرتغالي 34-27.ويلاقي أبناء سامي السعيدي يوم غد المنتخب الكرواتي لحساب الجولة الثالثة في مباراة شكلية، ذلك أن المنتخب لم يعد معنياً بتاتاً بالتأهل.