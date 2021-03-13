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تصفيات الأولمبياد: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الفرنسي

Publié le Samedi 13 Mars 2021 - 22:53 قراءة: 0 د, 18 ث
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، اليوم السبت، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 40-29، لحساب الجولة الثانية من الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021، التي تحتضنها مدينة مونبيليه الفرنسية.

ويذكر أن المنتخب التونسي انقاد يوم الجمعة للهزيمة أمام نظيره البرتغالي 34-27.


ويلاقي أبناء سامي السعيدي يوم غد المنتخب الكرواتي لحساب الجولة الثالثة في مباراة شكلية، ذلك أن المنتخب لم يعد معنياً بتاتاً بالتأهل.

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