تصفيات الأولمبياد: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الفرنسي

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، اليوم السبت، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 40-29، لحساب الجولة الثانية من الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021، التي تحتضنها مدينة مونبيليه الفرنسية.
ويذكر أن المنتخب التونسي انقاد يوم الجمعة للهزيمة أمام نظيره البرتغالي 34-27.
ويلاقي أبناء سامي السعيدي يوم غد المنتخب الكرواتي لحساب الجولة الثالثة في مباراة شكلية، ذلك أن المنتخب لم يعد معنياً بتاتاً بالتأهل.
ويذكر أن المنتخب التونسي انقاد يوم الجمعة للهزيمة أمام نظيره البرتغالي 34-27.
ويلاقي أبناء سامي السعيدي يوم غد المنتخب الكرواتي لحساب الجولة الثالثة في مباراة شكلية، ذلك أن المنتخب لم يعد معنياً بتاتاً بالتأهل.
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