دورة تركيا الدولية للتايكوندو - التونسي خليل الجندوبي يتوج بالميدالية الذهبية

وات - توج لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي بالميدالية الذهبية لدورة تركيا الدولية بعد فوزه في الدور النهائي يوم الجمعة على الاسباني بطل اوروبا دريان فيسانت يونتا بنتيجة 19-10.
وتاتي هذه المشاركة في اطار استعدادات خليل الجندوبي لدورة الالعاب الاولمبية المقررة خلال الصائفة المقبلة في طوكيو.
وكان خليل الجندوبي ضمن ترشحه الى العاب طوكيو في فيفري 2020 اثر مشاركته في الدورة الترشيحية الافريقية بالمغرب.
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وتاتي هذه المشاركة في اطار استعدادات خليل الجندوبي لدورة الالعاب الاولمبية المقررة خلال الصائفة المقبلة في طوكيو.
وكان خليل الجندوبي ضمن ترشحه الى العاب طوكيو في فيفري 2020 اثر مشاركته في الدورة الترشيحية الافريقية بالمغرب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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