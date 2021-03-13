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دورة تركيا الدولية للتايكوندو - التونسي خليل الجندوبي يتوج بالميدالية الذهبية

Publié le Samedi 13 Mars 2021 - 10:02 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - توج لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي بالميدالية الذهبية لدورة تركيا الدولية بعد فوزه في الدور النهائي يوم الجمعة على الاسباني بطل اوروبا دريان فيسانت يونتا بنتيجة 19-10.

وتاتي هذه المشاركة في اطار استعدادات خليل الجندوبي لدورة الالعاب الاولمبية المقررة خلال الصائفة المقبلة في طوكيو.


وكان خليل الجندوبي ضمن ترشحه الى العاب طوكيو في فيفري 2020 اثر مشاركته في الدورة الترشيحية الافريقية بالمغرب.



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