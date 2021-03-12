انتخاب وديع الجريء عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم

وات - تم اليوم الجمعة بمدينة الرباط انتخاب وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم للمدة النيابية 2021-2025 وذلك بمناسبة اشغال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي لكرة القدم.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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