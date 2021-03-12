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انتخاب وديع الجريء عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 13:43 قراءة: 0 د, 10 ث
وات - تم اليوم الجمعة بمدينة الرباط انتخاب وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم للمدة النيابية 2021-2025 وذلك بمناسبة اشغال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي لكرة القدم.

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